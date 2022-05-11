Bursa'da AVM'deki mağazanın tavanı çöktü; enkazda arama yapılıyor (2)

BURSA (DHA) - 'ÖLEN YA DA YARALANAN YOK'

Bursa'daki bir alışveriş merkezinde tavanının bir kısmı çöken zincir giyim mağazasında itfaiye ve AFAD ekiplerinin enkazda arama çalışmaları tamamlandı. İtfaiye yetkilileri, enkaz altında kalan kimsenin olmadığını açıkladı.

Muammer İRTEM-Nevruz İLİMDAROĞLU-Semih ŞAHİN/ BURSA,