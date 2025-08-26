Bursa'da Asker Eğlencesinde Tabancayla Havaya Ateş Açıldı

BURSA'nın Kestel ilçesinde düzenlenen asker eğlencesinde, gençlerin tabancayla havaya ateş açtığı anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Babasultan Mahallesi'nde asker eğlencesi düzenlendi. Vatani görevini yapmaya gidecek olan kişi ile arkadaşları bir yandan çiftetelli oynarken, diğer yandan da ellerindeki tabancalarla art arda havaya ateş açtı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Olaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.