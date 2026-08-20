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Bursa'da aracın üzerinde bulduğu çantadaki 30 bin TL'yi polise teslim etti

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BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yasin Akduman, park halindeki bir aracın kaputunda bulduğu ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Yasin Akduman, park halindeki bir aracın kaputunda bulduğu ve içerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı sahibine ulaştırılması için polise teslim etti.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yeni açacağı iş yerinde restorasyon çalışması yapan Yasin Akduman, iş yerinin önünde park halinde bulunan aracın kaputunda bir çanta olduğunu fark etti. Çevresinde yaptığı araştırmada çantanın sahibini bulamayan Akduman, aracın sahibine de ulaşmaya çalıştı. Görüşmelerden sonuç alamayan Akduman, durumu polise bildirdi. İçerisinde yaklaşık 30 bin TL bulunan çantayı İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim eden Akduman, sahibine ulaştırılmasını istedi.

'KİMSENİN PARASI BİZE LAZIM DEĞİL'

Çantayı bulduğu anları anlatan Akduman, "Arkadaşım gelmişti, kapının önünde konuşuyorduk. Kafamı çevirdiğimde çantayı gördüm. Arkasında da eşi olduğu için çanta onun zannettim. Sordum, bizim değil dediler. Araç sahibi yan komşumuz olduğu için onları aradım. Onlar da gelip baktılar, kendilerinin olmadığını söylediler. Ben de emniyeti aradım, haber verdim. Bize kimsenin parası lazım değil. Helalinden bize lazım" dedi.

Polis ekipleri, çantanın sahibinin belirlenerek teslim edilmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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