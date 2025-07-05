Gözü dönen kadın, parkta kocasını bıçakladı

Gözü dönen kadın, parkta kocasını bıçakladı
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Gözü dönen kadın, parkta kocasını bıçakladı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kadın, kendisini aldattığını iddia ettiği eşini parkta bıçakla yaraladı. Eşini elektrikli bisikletle hastaneye götüren kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kadın, eşinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde parkta bıçakla yaraladığı kocası Şafak Z'yi (42), elektrikli bisikletle hastaneye götürdükten sonra gözaltına alınan Hanım Z. (37), eşinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

EŞİNİ PARKTA BIÇAKLADI

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre Hanım Z., kendisini aldattığını öne sürdüğü eşi Şafak Z.'yi parkta tartışma sırasında bıçakla bacağından ve karnından yaraladı.

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ELEKTRİKLİ BİSİKLETLE HASTANEYE GÖTÜRDÜ

Yaraladığı eşini elektrikli bisikletle evine götüren kadın, kanama devam edince yine elektrikli bisikletle yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada tedavi altına alınan Şafak Z.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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"NEDEN SEVİYORUM BEN SENİ?"

Hanım Z.'nin, eşine, "İstemiyorum seni, bana zarar veriyorsun. 22 senedir yeter, seni sevdikçe g... kalktı. Lanet olsun neden seviyorum ben seni?" diyerek tepki gösterdiği anlar kameraya yansıdı.

SERBEST BIRAKILDI

Hanım Z., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen Hanım Z., eşinin şikayetçi olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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