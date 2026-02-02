Bursa'da 'Afet Risk Azaltma Çalıştayı' başladı

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenen ' Bursa İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) 2027-32 Afet Risk Azaltma Çalıştayı' düzenlenen programla başladı. 2 gün sürecek çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yürüteceğimiz çalışmalarla; daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa Belediyeler Birliği ev sahipliğinde, Bursa Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Bursa İRAP 2027–2032 Afet Risk Azaltma Çalıştayı', özel bir otelde gerçekleştirildi. Çalıştayda, Bursa'da afetlere karşı hazırlık ve risk azaltma kapsamında yürütülen çalışmalar ile mevcut durum başlıklar halinde değerlendirildi. Bursa Belediyeler Birliği ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın ev sahipliğinde başlayan çalıştaya; Bursa Vali Yardımcısı Salih Altun, AK Parti Bursa Milletvekili Emel Gözükara Durmaz, İller Bankası Bölge Müdür Vekili Harun Soner Okutan, İl AFAD Müdürü Mehmet Buldan, İl Jandarma Asayiş Şube Müdürü Erkan Sağındık, Afet Risklerini Azaltma ve Önlem Dairesi Başkanı Abdulkadir Tezcan, İznik Kaymakamı Arif Karaman, Mudanya Kaymakamı Ayhan Terzi, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, Büyükorhan Belediye Başkanı Kamil Turhan, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Daire Başkanı Fatih Işık, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Faruk Uysal, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Nimetullah Burnak, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hayrettin Eldemir, akademisyenler ve STK temsilcileri katıldı.

'KENT YAŞAMINI DOĞRUDAN TEHDİT ETMEKTEDİR'

Çalıştayın açılış konuşmasını yapan Bursa Belediyeler Birliği Başkanı ve Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Afetlerle mücadelede asıl olan, afetler gerçekleşmeden önce riskleri doğru tespit eden, önceliklendiren ve bu riskleri sistematik olarak azaltmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir. Günümüzde afetlerin sayısı hızla artmakta ve buna bağlı olarak sosyal, ekonomik ve çevresel kayıp riskleri her geçen gün ağırlaşmaktadır. Küresel ölçekte değişen dinamikler kentleri daha önce hiç olmadığı kadar büyük tehditlerle karşı karşıya bırakmaktadır. İklim değişikliğinin etkisiyle artan seller, heyelanlar, orman yangınları ve depremler gibi doğa olaylarının yanı sıra; sanayi kazaları ve kimyasal sızıntılar gibi insan eliyle tetiklenen riskler de kent yaşamını doğrudan tehdit etmektedir. Ancak bu tablo karşısında çaresiz değiliz; zira modern afet yönetiminde paradigmanın değiştiği bir noktadayız. Afetlerle mücadelede yalnızca olay anına ve sonrasındaki müdahaleye odaklanmak artık yeterli değildir. Asıl olan, afetler gerçekleşmeden önce riskleri doğru tespit eden, önceliklendiren ve bu riskleri sistematik olarak azaltmayı hedefleyen bir yönetim anlayışını hayata geçirmektir" dedi.

'KALICI HALE GETİRMEYİ HEDEFLEMEKTEYİZ'

Bu proaktif yaklaşımın Bursa gibi stratejik öneme sahip bir şehir ve tüm şehirler için bir zorunluluk olduğunu dile getiren Başkan Yılmaz, "Yürütülecek bir çalışma, tek bir afet türüne değil, tüm riskleri kapsayan "bütünleşik bir yaklaşıma" sahip olmalıdır. İşte bu bütünleşik yaklaşımın kurumsal ve bilimsel zemini, bugün üzerinde çalıştığımız stratejik belgelerde vücut bulmaktadır. Kentimizi güvenli, dirençli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak için hazırlanan İl afet risk azaltma planları, sıradan birer rapor değildir. 'Bursa İl Afet Risk Azaltma Plan'ının ilimizin ve ilçelerimizin geleceğini koruma altına alan hayati birer yol haritasıdır. Bilimsel veriler üzerine inşa edilen bu uzun vadeli planlama, Bursa'nın savunma kalkanını oluşturmaktadır. Bursa il afet risk azaltma planı kapsamında yürüteceğimiz çalışmalarla; daha güvenli yaşam alanları oluşturmayı, can ve mal kayıplarını en aza indirmeyi, afet bilincini toplumun tüm kesimlerine yaymayı, kamu kaynaklarını daha etkin ve verimli kullanmayı ve kurumlar arası iş birliğini kalıcı hale getirmeyi hedeflemekteyiz" diye konuştu.

'30 BİN ADET BAĞIMSIZ BİRİMİ İLÇEMİZE KAZANDIRMAYI HEDEFLEMEKTEYİZ'

Yıldırım Belediyesinin 2019 yılından günümüze kadar ilçede yürüttüğü imar ve kentleşme çalışmaları ile 23 mahallede 168 hektar alanda imar planı uyguladıklarını ve kentsel dönüşüm çalışmalarını yürüttüklerini belirten Yılmaz şunları söyledi: "16 noktada yaptığımız kentsel dönüşüm projesinin yanında 33 farklı noktada özel sektör eliyle yürütülen kentsel dönüşüm projelerine destek verdik. 'Yıldırım'da büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz' mottosuyla yürüttüğümüz bu çalışmalarla 'En iyi riskli alan kentsel dönüşüm yapan belediye ödülü'ne layık görüldük. Bugüne kadar yaklaşık yeni 7 bin 500 adet bağımsız birimi kentsel dönüşüm ile ilçemize kazandırdık ve 2029 yılına kadar 30 bin adet bağımsız birimi ilçemize kazandırmayı hedeflemekteyiz. Yıldırım'da geliştirdiğimiz ve başarısı tescillenmiş bu dönüşüm modelini ve tecrübemizi hiç bir siyasi ayrım gözetmeksizin; talep eden her bir belediyemizle paylaşmaya ve yaygınlaştırmaya da hazırız. Yine bu süreçte Yıldırım'da yeni yapılacak binalarda, 50 bağımsız bölüm ve üzeri yapı projelerinde afet ve acil durum konteyneri konulması, belediye meclisimizin kararıyla zorunlu hale getirilmiştir."

'AFET RİSKLERİ İL GENELİNDE HOMOJEN DEĞİLDİR'

Çalıştayda konuşmasında İRAP'ın, ertelenemez bir kamu sorumluluğu olduğunu vurgulayan AFAD İl Müdür Mehmet Buldan ise, "Bursa ili olarak 2021 yılında; İRAP Kılavuzu doğrultusunda, beş yıllık dönemi kapsayan ve 122 eylem içeren Birinci İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanmış ve uygulamaya alınmıştır. Bu süreç, ilimizde risk farkındalığının gelişmesi ve kurumsal kapasitenin artması açısından önemli kazanımlar sağlamıştır. Ancak uygulama sürecinde edindiğimiz tecrübeler bize şunu açıkça göstermiştir: Afet riskleri il genelinde homojen değildir. Riskler; ilçelerin yapı stoku, zemin özellikleri, nüfus yoğunluğu ve sosyo-mekansal yapısına göre farklılık göstermektedir. Bugün yapılacak oturumlarda, üniversitelerimizin kıymetli akademisyenleri tarafından deprem tehlikesi, zemin özellikleri, yapı stoku, sıvılaşma, sel ve taşkın riskleri gibi başlıklarda bilimsel ve teknik sunumlar gerçekleştirilecektir. Ardından kamu kurum ve kuruluşlarımız, kendi sorumluluk alanlarına giren mevcut ve planlanan risk azaltma çalışmalarını paylaşacaktır" diye konuştu. 2 gün sürecek olan çalıştayda Bursa'da afetlere yönelik geliştirilecek planlama ve uygulama süreçleri de değerlendirilecek.