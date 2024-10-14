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Bursa'da 81 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Çağatay Ilgın Yakalandı

Bursa'da 81 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Çağatay Ilgın Yakalandı
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Bursa'da hakkında 84 ayrı yakalama kararı bulunan ve dolandırıcılıktan 81 yıl 4 ay hapis cezası kesinleşmiş Çağatay Ilgın yakalandı. 2 yıl 10 aydır aranan şüpheli, Dobruca Caddesi'ndeki bir iş yerinde gözaltına alındı.

BURSA'da, hakkında 84 ayrı yakalama kararı ve 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 84 ayrı yakalama emri ve 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık' suçundan 81 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Çağatay Ilgın'ın Dobruca Caddesi'deki bir iş yerinde olduğu belirlendi. Adrese 11 Ekim'de saat 15: 00 sıralarında baskın düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. 2 yıl 10 aydır aranan Ilgın, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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