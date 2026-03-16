Bursa'nın 650 yıllık "gezek" geleneği, ramazan ayında da sürdürülüyor

Bursa'da, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası arasında yer alan gezek kültürü, ramazan ayında dernek üyeleri tarafından düzenlenen iftar programı sonrasında gerçekleştirilen sohbetler ile devam ettiriliyor.

Bursa'da yaklaşık 650 yıllık geçmişe sahip olduğu bilinen, musikili sohbetlerin yapıldığı "gezek" kültürü, ramazan ayında da yaşatılıyor.

Elazığ'da "kürsübaşı sohbeti", Şanlıurfa, Mardin ve Diyarbakır'da "sıra gecesi", Erzincan'da "velime geceleri", Manisa'da "oturma geceleri" olarak adlandırılan sohbet gecelerinin bir örneği de Bursa'da "gezek" adıyla asırlardır düzenleniyor.

Bu kültürün temsilcilerinden Uludağ Gezeği Kültür ve Musiki Derneği üyeleri, normalde ramazan aylarında ara verdikleri geleneği, bir araya geldikleri iftar akşamında da sürdürüyor.

UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Temsili Listesi'nde yer alan bu geleneğin koruyucusu olan derneklerden Uludağ Gezeği, bir çiftlikte üyeler için düzenlenen iftar programının ardından yine misafirlerine gezek sohbeti gerçekleştirdi.

Ramazanı kutluyorlar

Derneğin Başkanı Ali Piliçer, AA muhabirine, bu kültürü dünyaya tanıtmak için çalıştıklarını söyledi.

Normalde birlikte iftar yapmak için dernek üyelerinin bir araya geldiğini, bu fırsattan istifade ederek gezek sohbetini de gerçekleştirdiklerini belirten Piliçer, "Ramazanda normalde gezek yapmıyoruz, orucumuzu tutup teravihimizi kılmak için ara veriyoruz." dedi.

Piliçer, şöyle konuştu:

"Huşuyla ramazanı geçirmek için ara veriyoruz ama bir akşam iftar için, yine bir üyemizin mekanında eşlerimiz, çocuklarımızla birlikte aile toplantısı yapıyoruz. Yine güzel bir eğlenceye şahit olduk. Biz zaten keyifle yapıyoruz bunu ama gelen misafirlerimizden de aynı keyfi yaşadıklarını duyduk, mutlu olduk. Ramazanı normalde ibadetlerimize ayırıyoruz ama biz her hafta birlikte meşk etmeye alıştığımız için bir ay çok uzun bir ayrılık oluyor. Ramazanın bir akşamı hem ramazanı kutluyoruz hem de birlikte sohbetimizi yapıp eğleniyoruz."

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
