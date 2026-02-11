Haberler

Bursa'da 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu

Güncelleme:
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 5 yaşındaki çocuk denizde boğuldu.

İlçeye bağlı Güzelyalı Yalı Mahallesi Burgaz Caddesi'nde oğlu M.B.G. (5) ile denize atlayan S.G. (30), bir süre sonra sudan kendi imkanıyla çıktı.

Psikolojik rahatsızlığı olduğu öne sürülen S.G'nin oğlu boğuldu.

Anne S.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Oğlunu denize bırakıp çıktığını itiraf etmiş

S.G'nin polis sorgusunda, psikolojik problemlerinin olduğunu, Osmangazi ilçesine bağlı Emek Mahallesi'nden Mudanya'ya gezmek için geldiğini, deniz kenarında yürürken oğlu M.B.G. ile denize girdiğini ve bir süre sonra onu denizde bırakarak çıktığını itiraf ettiği öğrenildi.

"Kasten öldürme" suçundan gözaltında bulunan ve emniyette sorgusu devam eden S.G'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Bu arada, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderilen M.B.G'nin cesediyle ilgili otopsi işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
