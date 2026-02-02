Haberler

Bursa'da "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" kitabı tanıtılacak

Güncelleme:
Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi, '2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı' etkinlikleri kapsamında eğitimci Nevzat Özer'in kitabını tanıtacak.

Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi tarafından "21. Yüzyılda Anne- Baba Olmak" kitabının yarın tanıtımı yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı tarafından ilan edilen 2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılı etkinlikleri kapsamında Nilüfer Sosyal Hizmet Merkezi'nin aile kurumunu güçlendirme ve aile yapısını tehdit eden küresel gelişmelere karşı aileleri bilinçlendirme çalışmaları devam ediyor.

"Ailemiz Geleceğimiz" sloganıyla aile temelli bütüncül sosyal hizmet anlayışıyla farklı temalar ve başlıklar altında atölyeler, seminerler, söyleşiler gerçekleştiriliyor.

Bu kapsamda eğitimci ve yazar Nevzat Özer'in "21. Yüzyılda Anne-Baba Olmak" adlı kitabı yarın saat 14.00'te Nilüfer Eski Karaman Mahallesi Kadın Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'nde tanıtılacak.

