Bursa'da 13 Yaşındaki Çocuğun Kaybolması Üzerine Arama Çalışmaları Başlatıldı

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, dün okula gitmek için evden çıkan Burak Koçak'tan (13) haber alınamıyor. Okul çantası mahalle çıkışında bulunan Koçak için arama çalışması başlatıldı.

Orhaneli ilçesine bağlı Altıntaş Mahallesi'nde yaşayan Hacı Mustafa Öden İmam Hatip Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencisi Burak Koçak, dün sabah saatlerinde okula gitmek için evden ayrıldı. Koçak'ın okula gitmediğini öğrenen aile, akşam saatine kadar eve dönmeyince çevrede arama yaptı. Mahallenin çıkışında Koçak'a ait okul çantasını bulan aile, durumu İlçe Jandarma Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.