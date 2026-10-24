Bursa Çevre Otoyolu'nda köprü çalışması nedeniyle ulaşım iki yönlü sürüyor

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Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerinde köprü genleşme derzi çalışmaları nedeniyle ulaşım, Ankara- İzmir istikametinden iki yönlü sürdürülüyor.

Ankara-Niğde Otoyolu'nun 12-14. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapatılarak ulaşım 26 Ekim'e kadar diğer şeritten kontrollü sağlanacak.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-6. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla yol kesimler halinde trafiğe kapatıldığından ulaşım, diğer platformdan iki yönlü sağlanıyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Kırıkkale-Kırşehir yolunun 10-11. kilometrelerinde Kırşehir istikametindeki banket trafiğe kapatıldı. Bu yüzden ulaşım, 22 Ocak 2027 tarihine kadar diğer şeritlerden ve kontrollü sağlanacak.

İnebolu-Abana-Çatalzeytin yolunun 38-41. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Antakya-Reyhanlı yolunun 1-3. kilometrelerinde Asi-1 Köprüsü'ndeki bakım ve onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor.

Dursunbey-Harmancık yolunun 5-6. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Çamlıbel-Sivas il sınırı yolunun 56-59. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri önem taşıyor.

Malatya-Elazığ yolunun 69-70. kilometrelerinde Handere-3 Köprüsü'ndeki sanat yapıları çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Piraziz-Giresun-Tirebolu yolunun 19-45. kilometrelerindeki Küçükgüre, Boğacık, Aksu ve Düzköy köprülerinde derz onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma tek şeritten ve kontrollü izin veriliyor.

Kaynak: AA