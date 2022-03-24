Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine çek desteği

Bursa Büyükşehir Belediyesi, geçen yıl hayata geçirilen, "Ramazan yardım çeklerinin sadece mahalle bakkallarında geçerli olması" uygulamasının bu yıl da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezindeki (AKKM) basın toplantısında, BURFAŞ Genel Müdürü Furkan Banaz, sistemin nasıl işleyeceği konusunda mahalle bakkallarına bilgiler vererek Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diledi.

Uygulama kapsamında ihtiyaç sahibi 25 bin aileye, 400'er liralık "Kart16 Ramazan Destek Çeki" verilecek ve bu çekler projeye katılan mahalle bakkallarında geçerli olacak.

Mahalle bakkallarına yaklaşık 10 milyon liralık bir kaynak oluşturacak proje sayesinde ihtiyaç sahipleri, alkol ve sigara dışındaki tüm ihtiyaçlarını mahallelerindeki bakkallardan temin edebilecek.

"Taklit edilmek güzel bir şey"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programdaki konuşmasında, şehrin her köşesine dokunmak için büyük bir gayret gösterdiklerini söyledi.

Erzak kolisi uygulamasını kaldırıp, yerine yardımların daha nitelikli hale getirildiği Kart16 uygulamasını hayata geçiren ilk belediye olduklarını hatırlatan Başkan Aktaş, şunları söyledi:

"Bu projeyi daha yaymak için çalışıyoruz. Geçen Ramazan ayında uyguladığımız Kart16 Ramazan Destek Çeki projesine birçok kişi 'bu iş olmaz' dedi ve girmedi. Geçtiğimiz yıl 700 esnafımız istifade etmiş, toplamda 4 milyon civarında destek vermişiz. Ortalama 5 bin lira ciro yapılmış. Bu Ramazan'da da toplamda 100 bin tane çek dağıtacağız ve bu yılki rakam toplamda 10 milyon lira. Arttırırız bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Yeter ki ihtiyacın ne olduğunu görelim. Geçen sene 5 bin lirayı getiren ödemesini alıyordu. Ama şimdi bin 500'e yakın esnafla birebir muhatap oluyorsunuz. Bizim bakkalı bekletmek gibi niyetimiz kesinlikle olamaz. İçerideki iç işleyişe bakarak bu yıl rakamı 10 bin lira olarak belirledik. Zaten bayram sonrası hemen ödemeler yapılıyor. Hiçbir esnafımız mağdur edilmeyecek."

Bu uygulama ile mahalle kültürünü geliştirerek, ihtiyaç sahiplerine destek olurken, mahalle bakkallarını da yaşatmak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, salgın sürecinde hayata geçirdikleri sosyal destekler hakkında da bilgi verdi.

Bakkalların yanı sıra, geçen yıl kırtasiye, hazır giyim ve ayakkabıcı esnafına yönelik de benzer uygulamaları hayata geçirdiklerini vurgulayan Aktaş, "Doğal gaz destek uygulaması, elektrik, su ve internet faturası ödeme desteği, belediye kiracılarının kira bedellerine yüzde 50 indirim, tam kapanma döneminde esnaf ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ilave 50 milyon liralık destek paketi gibi uygulamalarla esnafa ve ihtiyaç sahiplerine sağladığımız destek 200 milyon lirayı aştı." diye konuştu.

Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Arif Tak ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın her zaman esnafın yanında olduğunu ve elinden gelen tüm gayreti gösterdiğini söyledi.

Başkan Aktaş'ın bu ve benzeri projelerle tüm ilçelerdeki esnafa destek olmaya devam ettiğini belirten Tak, "Yöneticiler sizleri iyi anlıyorsa, sizlerin yanında oluyorsa ve elinizden tutuyorsa bir problem kalmıyor zaten. Evet sıkıntılar çekiyoruz, çektik ama ne olursa olsun ben yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Başta başkanımız Alinur Aktaş bizim elimizden tuttular ve bugünlere getirdiler. Ben katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum. Hep birlikte olalım, sıkıntılar birlikte aşılır. Birlik beraberlik içinde olmak durumundayız" dedi.

Bursa Bakkallar Odası Başkanı Muhammed Nuri Örs ise Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin geçen yıl Türkiye'de ilk ve tek olan bu projesinin, İstanbul ve Ankara'da da yapılmaya çalışıldığını hatırlatarak, "Ancak aynı organizeyi yapamadılar ve başarılı olamadılar. Biz talep ettiğimizde yönetici arkadaşlarımız sağ olsunlar, bu talebe duyarsız kalmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu talebe duyarsız kalmadı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Geçen yıldan beri Türkiye'deki birçok oda başkanı bizleri aradı. İşin işleyişi konusunda bilgi almak istediler. Bu organizasyonun her yıl geleneksel hale getirilmesini rica ediyoruz. Bu uygulama ile bize önemli bir destek sağlayan Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Kart16 Ramazan Destek Çekleri uygulamasının paydaşları olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, BESOB ve Bursa Bakkallar Odası arasında protokol imzalandı.

Başkan Aktaş, konuşmaların ardından geçen sene Kart16 uygulamasını en çok kullanan ve en fazla ciro yaparak Şampiyon Bakkal olan Kestel ilçesinden Hasan Çelik'e tablo hediye etti.