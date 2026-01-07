Haberler

Başkan Bozbey'e saldırı girişiminde, eski meclis üyesi ve ağabeyi adli kontrolle serbest
Güncelleme:
Bursa'da eski CHP'li meclis üyesi Recep B. ve ağabeyi Şaban B., Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırıda bulunmanın ardından adli kontrolle serbest bırakıldı.

BURSA Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e saldırı girişiminde bulunan eski CHP'li meclis üyesi Recep B. (36) ile ağabeyi Şaban B. (38), yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Değirmenönü Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 'Başkan Bozbey Burada' projesi kapsamında Değirmenönü Semt Pazarı alanında halkla buluştuğu sırada, eski Yıldırım Belediyesi CHP Meclis Üyesi Recep B. ile beraberindeki kişiler sözlü olarak sataştı. Recep B. ile ağabeyi Şaban B., ardından Bozbey'e hakaret edip, üzerine yürüdü. Bu sırada polisler, korumalar ve partililer araya girdi. Arbede anları kameralara yansıdı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Recep B. ile Şaban B., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadesi alınan şüpheliler, yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
