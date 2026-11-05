Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım konserinde Kriss Garfitt'i ağırladı

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım konserinde Kriss Garfitt'i ağırladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu. Orhun Orhon'un şefliğindeki konser Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda yapıldı ve solist, şef ile orkestra uzun süre alkışlandı.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası, kasım ayı konserinde trombon sanatçısı Kriss Garfitt'i sanatseverlerle buluşturdu.
Orkestra şefliğini Orhun Orhon'un üstlendiği konser, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Osmangazi Salonu'nda gerçekleşti.
Trombonun tınısının senfoni orkestrasıyla buluştuğu konserde, klasik müzik repertuvarının farklı dönemlerinden seçkin eserler seslendirildi.
Gecenin sonunda sanatseverleri selamlayan solist, şef ve orkestra uzun süre alkışlandı.
Kaynak: AA