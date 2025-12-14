Haberler

Bursa Adliyesi'nde şehit olan uzman çavuş, dualarla anıldı

Bursa Adliyesi'nde şehit olan uzman çavuş, dualarla anıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BURSA Adliyesi'nde 13 Aralık 2024'teki duruşuma sırasında müşteki yakını Kemal Ergün'ün tabancasından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26), Adana'daki babaevinde, şehadetinin 1'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

BURSA Adliyesi'nde 13 Aralık 2024'teki duruşuma sırasında müşteki yakını Kemal Ergün'ün tabancasından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26), Adana'daki babaevinde, şehadetinin 1'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık 2024'teki 2'nci duruşmasının görüldüğü mahkeme salonunda, müşteki yakını Kemal Ergün'ün tabancasından çıkan kurşunla şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Adana'nın Kozan ilçesi Çandık Mahallesi'ndeki babaevinde anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası İbrahim, eşi Asiye Yaşar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda mahalleli katıldı. Şehit için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dualar edildi. Anma programı sırasında şehidin babası ve eşi gözyaşı döktü. Şehidin baba evinde çok sayıda kişiye yemek de dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Avustralya'da Hanuka Bayramı kutlamaları sırasında silahlı saldırı: En az 12 ölü, 27 yaralı

Ülkenin en ünlü plajına silahlı saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'daki saldırıyla ilgili kan donduran detay! Arabadan çok sayıda bomba çıktı

Plajdaki katliamda kan donduran detay! Ölü sayısı katlanabilirmiş
Rıdvan Dilmen Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza attıracaklar

Galatasaray'daki iç transferi açıkladı: Yüzde 70 imza atacak
15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk

15 gün sonra başlıyor! IBAN'a para transferinde yeni zorunluluk
Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek! 2 hafta sonra hesap değişiyor

Faturasında bu rakamı gören katbekat fazlasını ödeyecek
AK Parti'den Özel'in 'cemevi' çıkışına sert tepki: Bu yakıştırmayı nefret söylemi sayarız

Özel'in "cemevi" çıkışına AK Parti'den zehir zemberek tepki
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na 3 bin personel alınacak

Bakan müjdeyi verdi! Binlerce yeni personel alınacak
Ucuzluğu gören kadınlar ezilme tehlikesi atlattı

İndirimi gören kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı
Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor

Ülkede şok karar: 1 Ocak'tan itibaren prezervatiflere vergi geliyor
Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup tek tek yıktılar

Görüntüler İstanbul'daki ünlü AVM'den! Balyozu vurup indirdiler
beIN Trio, Antalyaspor'un Galatasaray karşısında penaltı beklediği pozisyonu yorumladı

Tüm otorite bu pozisyon için aynı kararda birleşti
Hanuka kutlamasında kanlı saldırı! Saldırgan böyle etkisiz hale getirildi

Kutlamaları kabusa çeviren saldırgan böyle etkisiz hale getirildi
Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor

Telefon alacaklar dikkat! Tarih belli oldu, dev zam geliyor
İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Dünya bu suikastı konuşuyor! Seyir halindeki araç hurdaya döndü
title