Bursa Adliyesi'nde şehit olan uzman çavuş, dualarla anıldı

BURSA Adliyesi'nde 13 Aralık 2024'teki duruşuma sırasında müşteki yakını Kemal Ergün'ün tabancasından çıkan kurşunla şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar (26), Adana'daki babaevinde, şehadetinin 1'inci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki silahlı saldırıya ilişkin davanın 13 Aralık 2024'teki 2'nci duruşmasının görüldüğü mahkeme salonunda, müşteki yakını Kemal Ergün'ün tabancasından çıkan kurşunla şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Nurettin Yaşar için Adana'nın Kozan ilçesi Çandık Mahallesi'ndeki babaevinde anma programı düzenlendi. Programa şehidin babası İbrahim, eşi Asiye Yaşar ile İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Mesut Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuh Anacık, İlçe Emniyet Müdürü Fatih Alptekin, siyasi partilerin ilçe başkanları, askeri erkan, şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda mahalleli katıldı. Şehit için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Kozan Müftüsü Mustafa Kaya tarafından dualar edildi. Anma programı sırasında şehidin babası ve eşi gözyaşı döktü. Şehidin baba evinde çok sayıda kişiye yemek de dağıtıldı.