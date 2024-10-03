Üye Girişi
Haberler

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan Birlik Mesajı

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan'dan Birlik Mesajı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Burdur Şubesi hizmet binası açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin etrafındaki gergin duruma değinerek, ülke içinde birlik olmanın önemine vurgu yaptı. Yazgan, kamu çalışanlarının sorunları için mücadeleye devam edeceklerini belirtti.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, ülkenin etrafının ateş çemberi olduğunu belirterek, "Ülkemizde birlikte olunması kıymetli ve değerli." dedi.

Yazgan, Büro Memur-Sen Burdur Şubesi hizmet binası açılışında, Büro Memur-Sen'in yükselişine devam ettiğini söyledi.

Büro Memur-Sen'in Türkiye genelinde son üç yılda üye sayısını 72 binden 115 bine çıkardığını bildiren Yazgan, sendika olarak her zaman kamu çalışanlarının yanında olduklarını kaydetti.

Yazgan, kamu çalışanlarının sorunları, sıkıntıları konusunda seslerini yükselttiklerini dile getirerek, "3 bin 600 ek gösterge, tasarruf genelgesiyle yaşanan sorunlar ve bunun gibi kamu çalışanlarının hangi sıkıntısı varsa o konuda mücadelemizi sürdürüyoruz." diye konuştu.

Ülkenin, vatanın, milletin bütünlüğü için de mücadele ettiklerine dikkati çeken Yazgan, "Yasama yılının faaliyete başlaması bizleri, Büro Memur-Sen ve sivil toplum örgütleri olarak heyecanlandırdı. Çünkü iktidarıyla muhalefetiyle bir milli birlik içinde olunması gayet olumlu karşılandı." ifadelerini kullandı.

Yazgan, Türkiye'de yargı reformunun mutlaka yeniden gözden geçirilerek yeni adil düzenlemelerin yapılması gerektiğini ifade ederek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hemen yanı başımızda meydana gelen bir savaş var. Maalesef bir yıla yakın bir süreçte İsrail, Filistin'i yok ediyor, Lübnan'a saldırıyor ve artık o bölgeyi tamamen bir kaos ve savaşın eşiğine getirmiş durumda. Sayın Cumhurbaşkanımız, ülkenin içinde iktidarıyla, muhalefetiyle birlik olunması gerektiğini meclis kürsüden ifade etti. Burada muhalefet partilerinin de olumlu tutumunu, davranışını biz de değerli buluyoruz. Coğrafyamızın etrafı ateş çemberiyken ülkemizde birlikte olunması kıymetli ve değerli. 15 Temmuz'da Büro Memur-Sen ve Memur-Sen olarak nasıl alanlardaysak ülke menfaatleri olduğu zaman yine alanlarda oluruz. Vatanımızın, milletimizin, hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın yanında oluruz. Kamu çalışanlarının hakları mevzu bahis olduğu zaman da çalışanlarının haklarını korumak için meydanlarda, alanlarda oluruz."

Kurdele kesiminin ardından hizmet binasının açılışı yapıldı.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Yusuf Yazgan Politika Türkiye burdur Güncel Kamu

Kritik MGK sonrası 5 maddelik bildiri yayınlandı, maddelerden birinde dünyaya çağrı var

MGK'da 5 kritik karar! Maddelerden birinde dünyaya çağrı var

 İktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek anket sonuçları geldi

Son anket sonuçları iktidarı da muhalefeti de sevindirmeyecek

 Batıya doğru hareket ediyor, kırıldığında 7.8'e kadar deprem üretecek

"Batıya doğru kayıyor, 7.8'e kadar deprem üretebilir"
Emre'yi 'Eşcinsel ilişki teklif ettiği için öldürdüm' dedi ama birkaç gün önce yaptığı paylaşım tüyler ürpertti

İfadesinde böyle dedi ama paylaşımları tüyler ürpertti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Günok neden yok? Mert Günok sakat mı, cezalı mı, kadroda yok mu, yedek mi? Mert Günok kaç maç yok (Beşiktaş Frankfurt)? Beşiktaş Frankfurt maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Frankfurt maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Twente Fenerbahçe maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Twente FB maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Galatasaray Avrupa Ligi puan durumu ne, GS kaçıncı sırada? Rigas FS Galatasaray maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Rigas FS GS geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? TRT 1 canlı maç izle! BEŞİKTAŞ FRANKFURT CANLI izle! TRT 1 HD şifresiz kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Twente Fenerbahçe ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Twente maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kadroda kimler var? TRT Spor canlı maç izle! TWENTE FENERBAHÇE CANLI izle! TRT Spor HD kesintisiz donmadan şifresiz canlı yayın izleme linki Galatasaray Avrupa Ligi fikstürü! Galatasaray Avrupa maçları ne zaman? Galatasaray Avrupa rakipleri kim? Twente Fenerbahçe hangi kanalda? Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir? Galatasaray UEFA maçı canlı izle (TIKLA İZLE)!
title