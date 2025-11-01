Hadican Erol / Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen TRT World Forum'da düzenlenen 'Cephede Gazetecilik: Savaş Alanı Tehlikelerinden Algoritmik Baskıya' başlıklı oturumda konuştu. Duran, "Gazze'nin gerçeklerini haber yapmaya ve halkın bilgi edinme hakkını savunmaya devam eden gazetecilere teşekkür ediyorum. Onlar, tanık oldukları soykırıma dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar. Uluslararası toplum, oldukça geç de olsa, nihayet Gazze'nin onurlu direnişini ve meşru davasını tanıdı. Hatta birçok ülke bu davayı desteklemeye başladı. Bu uyanış, gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılara ve kapsamlı dijital sansüre rağmen gerçekleşti. Hepiniz Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi'nin onurlu örneğini biliyorsunuz. Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabı, ölümünün ardından derhal devre dışı bırakıldı. Şehit gazeteci'nin tek suçu, sosyal medya hesabında İsrail'in savaş suçlarını ifşa etmekti. Hayatını feda etti ve zalimler tarafından susturuldu, ancak örneği yaşamaya devam ediyor" dedi.

İstanbul'da düzenlenen TRT World Forum, 'Küresel Yeniden Kurulum: Eski Düzenden Yeni Gerçeklere' temasıyla ikinci gününde devam ediyor. Forumun ikinci oturumuna Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran katıldı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, "Savaş gazeteciliği, günümüzün kamu iletişiminin en temel direklerinden biridir. Gerçekleri belgeler, bağlam sunar ve şiddet bu gibi zor zamanlarda gerçeği gizlediğinde neler olup bittiğini anlamamıza yardımcı olur. Geleneksel çatışmaların geri döndüğü, giderek daha öngörülemez ve tehlikeli bir dönemden geçiyoruz. İki dünya savaşının ardından kurulan uluslararası düzen şimdi çöküyor. Bu, çatışma bölgelerinden haber yapan meslektaşlarımız için özellikle tehlikeli bir ortam. En etkili ülkelerden bazıları artık 'barış aralığının' sona erdiğini ilan ediyor. Büyük bir savaş ihtimaline uygun şekilde savunma bütçelerini ve tehdit algılarını revize etmeye başladılar. On yıl önce uzaylılar ve süper kahramanlar gibi kurgusal temalara odaklanan film yapımcıları, geleneksel savaşın gerçekliğini yeniden gündeme getirmek zorunda kaldılar. Savaş, hangi tarafta olursanız olun, kaçınılmaz olarak trajedi getirir" şeklinde konuştu.

'HİÇ KİMSE, DÜNYANIN HERHANGİ BİR YERİNDEKİ BİR SORUNU GÖRMEZDEN GELEMEZ'

Duran, "Gazze, Ukrayna, Keşmir, Suriye ve Sudan: Bu bölgeler, yakın geçmişte çatışmanın en acımasız yüzünü yaşayan bölgelerden sadece birkaçıdır. Küresel etkileri olan krizlere anlamlı çözümler aramak, insanlığın refahı için çok önemlidir. Modern teknolojinin yıkıcı gücü, 'galip gelenlerin' bile asla gerçek anlamda zafer kazanamadığı anlamına gelir; yıkım, kayıp ve travma nesiller boyu sürer. Bölgesel ve küresel sorunları çözmek için hiçbir çabadan kaçınmayan ve barış için her türlü sorumluluğu üstlenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatmama izin verin hiç kimse, dünyanın herhangi bir yerindeki bir sorunu görmezden gelemez, çözümüne katkıda bulunmaktan kaçınamaz veya katkısını erteleyemez. İnsanlığın ortak geleceği için herkes sorumluluk üstlenmek zorundadır. Bu anlayışla, bölgesel ve küresel meselelerde sorumluluğumuzu yerine getirmek için samimi bir çaba sarf ediyoruz. Bu bakış açısıyla Türkiye, bugüne kadar dünyanın birçok yerinde yaşanan çatışmaların çözümünde önemli bir rol oynamıştır" ifadelerini kullandı.

'GAZZE'DEKİ FİLİSTİNLİ MUHABİR BASIN YELEĞİNİ ÇIKARIP 'BUNLAR BİZİ KORUMUYOR' DEDİ'

Burhanettin Duran, "Gazze'deki Filistinli muhabirin basın yeleğini çıkarıp canlı yayında söylediği sözleri hala hatırlıyoruz 'Bunlar bizi korumuyor' Ne yazık ki, bu abartı değildi. Ne yazık ki, iki yıl süren soykırım sırasında 250'den fazla gazeteci, katil İsrail hükümeti tarafından kasten hedef alınarak öldürüldü. Gerçek hedef haline geldiğinde, gerçeği söyleyenler de hedef haline gelir. Bunu daha önce Ruanda'da, Bosna'da ve diğer çatışmalarda gördük. Dünyanın bu soykırımların gerçekliğini görmesine yardımcı olan ve raporları daha sonra uluslararası mahkemelerde önemli delil olarak kullanılanlar da savaş muhabirleri idi. Gerçeği aramak için hayatlarını feda eden gazetecileri şefkatle anıyor ve selamlıyorum. Ruhları cennette huzur içinde yatsın. ve bugün burada bulunan, aşırı koşullara rağmen Gazze'nin gerçeklerini haber yapmaya ve halkın bilgi edinme hakkını savunmaya devam eden gazetecilere teşekkür ediyorum. Onlar, tanık oldukları soykırıma dünyanın dikkatini çekmeyi başardılar. Uluslararası toplum, oldukça geç de olsa, nihayet Gazze'nin onurlu direnişini ve meşru davasını tanıdı. Hatta birçok ülke bu davayı desteklemeye başladı. Bu uyanış, gazetecilere yönelik kasıtlı saldırılara ve kapsamlı dijital sansüre rağmen gerçekleşti. Hepiniz Filistinli gazeteci Saleh Aljafarawi'nin onurlu örneğini biliyorsunuz. Milyonlarca takipçisi olan sosyal medya hesabı, ölümünün ardından derhal devre dışı bırakıldı. Şehit gazeteci'nin tek suçu, sosyal medya hesabında İsrail'in savaş suçlarını ifşa etmekti. Hayatını feda etti ve zalimler tarafından susturuldu, ancak örneği yaşamaya devam ediyor. Hesabını susturmak, gerçeği susturma girişimiydi. Bu da bizi, 'algoritmik baskı' olarak adlandırdığımız yeni ve tehlikeli bir sansür biçimine getiriyor. Dijital çağda, gerçekler kurşunlarla değil, algoritmalarla gömülebilir. Rahatsız edici gerçekleri ortaya çıkaran haberler, fotoğraflar veya videolar gizlenebilir, dereceleri düşürülebilir veya tamamen görünürlükten kaldırılabilir. Bir haber teknik olarak çevrimiçi olarak var olabilir, ancak kimse onu görmez. Bu, ince ve güçlü bir kontrol biçimidir — bir tür dijital diktatörlük. Dünyanın neyi göreceğini ve neyi görmezden geleceğini belirler" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE, MEDYA OKURYAZARLIĞI YOLUYLA SAHTE HABERLERE KARŞI SOSYAL DİRENCİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Duran "İletişim Başkanlığı olarak, algoritmik adaleti sağlamak için bir gerçeklik altyapısı oluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye, gerçeği korumak, medya okuryazarlığı yoluyla sahte haberlere karşı sosyal direnci güçlendirmek ve kamuoyunun farkındalığını artırmak için mücadelenin ön saflarında yer alacaktır. Daha adil ve daha gerçekçi bir medya dünyasının ancak dürüstlük ve insanlığa adanmış iletişimciler tarafından inşa edilebileceğine yürekten inanıyorum. Bu kolay bir görev değil, ancak gerekli bir görev. Çünkü ancak gerçek hayatta kaldığında adalet galip gelebilir. Bu arada, gazetecilerimiz ve savaş muhabirlerimiz, doğrulama ağları aracılığıyla dezenformasyon silahlarına karşı bilgi kalkanları kullanarak sahadaki gerçekleri gün ışığına çıkarmaya devam edecekler. Bugün aramızda, Gazze, Ukrayna ve Lübnan'dan haberler yapan, savaşlara ve insani trajedilere tanıklık eden gazeteciler var. Al-Jazeera'nın Gazze Büro Şefi Wael al-Dahdouh, hem Filistinli hem de gazeteci olarak İsrail'in zulmünü hem yaşadı hem de belgeledi. Çocukları ve hatta torunu da dahil olmak üzere ailesinin birçok üyesi İsrail saldırılarında öldürüldü. TRT Arapça foto muhabiri ve kameraman Sami Shehada (Şeheda), İsrail'in sivillere yönelik saldırılarını haber yaparken yaralandı ve bacağını kaybetti. Bu tür kişisel kayıpların dayanılmaz ağırlığına rağmen, gazetecilik ve gerçeğe olan bağlılıklarından asla vazgeçmediler. Ancak onlar ve diğer birçok korkusuz gazeteci, tanıklıklarını dünyayla paylaşmaya çalışırken sansür ve algoritmik baskı ile karşı karşıya kalmaya devam ediyor" dedi.