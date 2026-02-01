İletişim Başkanı Duran'dan Antalya ve Burdur'daki kazalarda hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi ve yaralılara acil şifalar istedi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya ve Burdur'daki trafik kazalarında yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.
Duran, NSosyal hesabından paylaştığı mesajında, "Antalya ve Burdur'da meydana gelen trafik kazalarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bizleri derin bir üzüntüye sevk eden, bu elim kazalarda vefat eden kardeşlerimizin mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.
Kaynak: AA / Özcan Yıldırım - Güncel