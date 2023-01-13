Usta sanatçı Burhan Çaçan son yolculuğuna uğurlanıyor

Florya'daki evinde hayatını kaybeden Burhan Çaçan'ın cenazesi evinden alındı. Burhan Çaçan'ın cenazesi yakınları tarafından evden çıkarılarak cenaze aracına konuldu. Daha sonra Çaçan için evinin önünde helallik alındı. Çaçan'ın cenazesi, tören için Fatih Camii'ne götürüldü.

ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Çaçan'ın, bir süre önce kalp rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi gördüğü öğrenildi. Burhan Çaçan'ın vefatı sonrası sanat ve siyaset camiasından çok sayıda isimden taziye mesajları geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğinin değerli isimlerinden Burhan Çaçan'a Allah'tan rahmet diliyor; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı dileklerimi iletiyorum" dedi.