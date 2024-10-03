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Burdur Gölü'ne Fidan Dikim Etkinliği

Burdur Gölü'ne Fidan Dikim Etkinliği
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Burdur Gazeteciler Cemiyeti, Burdur Gölü'ne dikkat çekmek amacıyla fidan dikim etkinliği düzenledi. Başkan Kürşat Tuncel, gölün çevresinin ağaçlandırılması gerektiğini vurguladı ve Yeşil Kuşak Projesi'ne destek çağrısı yaptı.

BURDUR Gazeteciler Cemiyeti (BGC) yönetimi Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

BGC, Türkiye'nin 7'nci büyük gölü olan ve son yıllarda yaşanan kuraklık ve bilinçsiz sulama nedeniyle suyunun büyük bölümünü kaybeden Burdur Gölü'ne dikkati çekmek için fidan dikim etkinliği gerçekleştirdi. BGC Başkanı Kürşat Tuncel, Başkan Vekili Serkan Şimşek ve yönetim kurulu üyeleri, Şeker Plajı'nda 1996 yılında hayata geçirilen ancak daha sonra devam ettirilmeyen Burdur Gölü Yeşil Kuşak Projesi alanına çam fidanı dikti.

Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak önemli bir mesaj vermeye geldiklerini söyleyen Başkan Kürşat Tuncel, Biz meslek örgütüyüz. Ana görevimiz haber hazırlamak, kamuoyunu bilgilendirmek, aydınlatmak olsa da bir misyonumuz da kamuoyunu yönlendirmek, kamuoyunu oluşturmak. Bugün cemiyet yönetimi olarak uzun süredir hazırlığını yaptığımız bir projeyi hayata geçiriyoruz. Burdur Gölü, Burdur'un çok önemli bir doğal varlığı, hemen hemen her şeyi. İklimden tutun pek çok konuda Burdur Gölü ile bağlantılı bir gündemi yaşıyoruz dedi.

'BURDUR GÖLÜ'NÜN ÇEVRESİNİ AĞAÇLANDIRALIM'

Burdur Gölü'nün son 30 yıldır büyük bir kısır döngünün içerisinde olduğuna dikkati çeken Tuncel, şunları söyledi Gölümüz su varlığını kaybediyor, giderek küçülüyor. Buna çarelerin arandığı bir süreçte Burdur Gazeteciler Cemiyeti olarak diyoruz ki 'Burdur Gölü ve çevresi ağaçlandırılmalı, Burdur Gölü ve çevresinde yeşil kuşak oluşturulmalı. Bunun sonuna kadar takipçisi olacağız. Buradan basın aracılığı ile bir çağrıda bulunmak istiyorum. Gelin bütün Burdur Yeşil Kuşak Projesi'ne dahil olalım, Burdur Gölü'nün çevresini ağaçlandıralım. Uzmanlar Burdur Gölü'nün çevresinin ağaçlandırılması ile gerek görünüm, gerekse buharlaşmanın önüne geçilmesi noktasında pek çok fayda sağlayacak. MAKÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Genç hocamız da 'Burdur Gölü'nün çevresi ağaçlandırılmalı' çağrısında bulunmuştu. Biz hocamın bu çağrısının fikri takibini yapıyoruz. Bugün Burdur Gölü kenarından vereceğimiz ses inanıyoruz ki tüm Burdur'da yankı bulacak. Burdur Gazeteciler Cemiyeti Başkan Vekili Serkan Şimşek de uzun süredir sosyal medya hesaplarından yazdıkları bir projeyi gerçekleştirdiklerini belirtirken, Bu proje şunun için önemli; Burdur iklim özelliğini kaybetti. Artık yazlar ve kışlar var. Burdur Gölü'nün çekilen alanları yeniden ağaçlandırılırsa Burdur yeniden bol yağış alır, mevsimler yerine oturur. Belki gölü büyütemeyiz ama şu anki haliyle korumaya devam ederiz dedi. Daha sonra BGC yönetim kurulu üyeleri Burdur Gölü'nün çekilen alanına sembolik olarak 6 çam fidanı dikti.

HABER- KAMERA Mesut MADAN BURDUR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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