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Burdur'da Zemin Kayması Sonucu 4 Ev Hasar Gördü

Burdur'da Zemin Kayması Sonucu 4 Ev Hasar Gördü
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Burdur Gölü yakınındaki Fevzi Çakmak Mahallesi'nde gerçekleşen zemin kayması nedeniyle 4 evin duvarlarında çatlaklar oluştu. Hasar gören evlerden biri mühürlendi, yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

Burdur'da bir sokakta zemin kayması sonucu hasar gören 4 evden biri, belediye ekiplerince mühürlendi.

Burdur Gölü yakınında Fevzi Çakmak Mahallesi'nde salı günü zemin kayması sonucu yolda çöküntü meydana geldi ve yolun yakınındaki 4 evin duvarlarında çatlaklar oluştu.

"Evde birkaç gün oturmayın dediler"

Hasar gören evlerden birinin sahibi Ayşegül Karabiber, gazetecilere, salı sabahı evdeki fayansların patladığını ve torunundan yolun çöktüğünü öğrendiğini söyledi.

Belediye ekiplerine haber verdiklerini anlatan Karabiber, "Yan bahçe de su doldu. Orada su kuyusu vardı, o kuyu ters dönmüş ve çökmüştü. Oradan su fışkırırken gördük. Sonra belediye ekipleri geldi, yolu kazdı, bahçedeki suyu boşalttı ve su patlağını giderdi. Bana 'Evde birkaç gün oturmayın.' dediler. Yan komşumun evi çok kötü, benimki onlarınki kadar değil." diye konuştu.

Karabiber, yetkililerden evlerinin onarılmasını istedi.

Burdur Belediyesi İmar Müdürlüğü yetkilileri ise sokağın eski bir dere yatağı üzerinde bulunduğunu, yumuşak zeminin kayması nedeniyle su altyapısının da zarar gördüğünü belirtti.

Hasar gören evlerden birinin güvenlik amacıyla mühürlendiğini bildiren yetkililer, mahallede incelemenin sürdüğünü kaydetti.

AFAD yetkililerinin de yolda ve mahallede inceleme yaptığı, sismik rapor hazırlandığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel
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