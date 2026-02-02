Haberler

Burdur'daki trafik kazasında ölen 4 kişinin cenazesi Kocaeli'de toprağa verildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Sedat Akgün, eşi Melek, çocukları Kuzey ve Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın'ın cenazeleri, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde toprağa verildi. Törene aile yakınları ve yerel yöneticiler katıldı.

Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu hayatını kaybeden 7 kişiden 4'ünün cenazesi, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde defnedildi.

Kazada yaşamını yitiren Sedat (41), eşi Melek (45) ve oğulları Kuzey Akgün (10) ile Melek Akgün'ün annesi İfaket Aydın'ın (69) cenazeleri, morgdan alınarak ilçedeki Akse Camisi'ne getirildi. Aile yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Cenazeler, ikindi vakti kılınan namazın ardından Balçık Mahallesi'ndeki Çayırova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Belediye Başkan Yardımcısı Sadettin Arıkboğa, AK Parti İlçe Başkanı Erhan Sarıdede ve vatandaşlar katıldı.

Ağlasun-Antalya-Isparta kara yolunun Aşağı Yumrutaş mevkisinde dün Akgün idaresindeki 34 FF 2118 plakalı otomobil ile Cuma Ali Süzer (21) yönetimindeki 07 BNE 490 plakalı otomobil çarpışmıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Kuzey Akgün, Melek Akgün, İfaket Aydın, Nevin Süzer (52) kaza yerinde, Hasan Akdağ (20) ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kazada 5 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Cem Ali Kuş - Güncel
Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü

Tam bir can pazarı! Türkiye'yi yasa boğan felaketten yeni görüntü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Ronaldo'ya benzeyen Türk gencinin son hali olay oldu: Artık benzemiyor

Ronaldo'ya benzerliğiyle hayatı kurtulmuştu, son hali olay oldu
Ne yapsa boş! Arda Güler yine bütün İspanya'nın dilinde

Ağzıyla kuş tutsa da boş! Yine bütün İspanya'nın diline düştü
Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı

Cesur tercihiyle şoke etti: Ünlü oyuncu ödül törenine sütyensiz çıktı
Barış Murat Yağcı havalimanında gözaltına alındı

Diskalifiye ettiği isim, Türkiye'ye ayak basar basmaz yakalandı
Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti

Balkondan atlamak isteyen kadını kocası yakaladı ama sonu kötü bitti
Bomba iddia: Mide bulandıran dosyadan Rihanna da çıktı

Mide bulandıran dosyada onun da ismi var! İddia ise hayli vahim