Burdur'da Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Düzenlendi

Burdur'da Vali Türker Öksüz başkanlığında Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Öksüz, Valilik Toplantı Salonu'ndaki programda, kentte huzurun, asayiş ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik suç ve suçlularla mücadelenin etkin bir şekilde yürütüldüğünü belirtti.

İl geneli meydana gelen olayların yüzde 74,5'ni asayiş suçların oluşturduğunu aktaran Öksüz, şunları söyledi:

"Suç ve suçlulara yönelik yürütülen etkin çalışmalar sonucu, yıl başından bu yana yaşanan olayların yüzde 99,9'u aydınlatıldı. Mayısta, toplam 93 bin 7 araç ile sürücüsü kontrol edildi, 22 bin 287 araç ve sürücüsüne 43 milyon 198 bin 55 lira idari para cezası uygulandı. FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma suçu kapsamında 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. DEAŞ silahlı terör örgütü üyesi suçundan yakalanan 3 şahıstan 1'i tutuklandı. PKK silahlı terör örgütü üyesi suçundan yakalanan 1 kişi de tutuklandı."

Öksüz, Kurban Bayramı tatili boyunca 4 bin 872 emniyet ve jandarma personelinin görev yapacağını bildirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik ile İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Güder de katıldı.