Haberler

Burdur'da gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımını yapıyor

Burdur'da gönüllü öğrenciler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımını yapıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarına destek oluyor.

Burdur'un Bucak ilçesinde, kuaförlük eğitimi alan öğrenciler özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarına destek oluyor.

İlçe Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Engelli Koordinatörlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Bucak Şubesi ve Bucak Mesleki Eğitim Merkezi işbirliğinde "Maarifin Kalbinde Marifetli Gençlik" ile Bucak İlçe Müftülüğünün "Yolun İyilik Olsun" projesi için bir araya geldi.

Proje kapsamında gönüllü öğrenciler, özel gereksinimli bireylerin saç kesimi, saç tıraşı ve öz bakımlarını ücretsiz gerçekleştiriyor.

Bucak Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Nermin Uluışık, gazetecilere, iki projeyi birleştirerek kurumlar arasında "Gönül Köprüsü" oluşturduklarını söyledi.

Proje kapsamında "Güzellik ve Saç Bakım" alanında eğitim gören öğrencilerin özel gereksinimli bireylerin kişisel bakımlarına destek olduğunu belirten Uluışık, "Öğrencilerimiz hem mesleki becerilerini geliştiriyor hem de topluma fayda sağlayan bir çalışmanın içerisinde yer alıyor." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Bucak Kadın Kolları Başkanı İlknur Atasoy da "Yolun İyilik Olsun" mottosuyla çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Projede geri dönüşlerin çok güzel olduğunu ifade eden Atasoy, "Yüzlerdeki tebessüm bizleri çok mutlu etti. İyiliğin iyileştirici gücünü fark eden nesil istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış

Vanlı Kara Haydar'ın altınları bulundu! Bakın nereye saklamış
'İyilik var' platformu hayata geçti! Bilal Erdoğan'dan tanıtım törenine damga vuran sözler

Bilal Erdoğan'dan 'İyilik Var' programına damga vuran sözler
Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama

Hastalara cinsel içerikli film izletilen hastaneden açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2 bin 600 metrede ziyaretçi akını

Battal Gazi'nin babası burada yatıyor! 2.600 metrede ziyaretçi akını
Trabzonspor'da liste 3'e düştü! Teknik direktör adayları bomba

Bomba patlıyor! Yerine gelecek hoca bu 3 isimden biri

Mbappe'den Arda Güler'e övgü dolu sözler

Mbappe'nin Arda için söylediklerine bakın
Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası

Sokakta çıplak canlı yayın yapan modele ağır hapis cezası
Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor

Düğünde kıskançlık krizi! Gelinin bakışları her şeyi özetliyor
Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj ortalığı karıştırdı

Sınıf annesinin WhatsApp grubuna yazdığı mesaj kavga çıkardı

Salı günü pompada büyük değişim! Motorine rekor zam bekleniyor

Öncekileri unutun! Dev zam geliyor, 100 TL sınırına dayanacak