Burdur'da Gökyüzünde Işık ve Ses Paniği
Burdur'un Gölhisar ilçesinde akşam saatlerinde gökyüzünde görülen ışık ve duyulan yoğun ses üzerine ekipler harekete geçti. Vali Tülay Baydar Bilgihan, olayın meteor veya göktaşı olabileceği üzerinde durduklarını açıkladı.

BURDUR'un Gölhisar ilçesinde gökyüzünde ışık görülüp yoğun ses duyulması üzerine ekipler harekete geçti. Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, ses ve ışığın kaynağının meteor olabileceği üzerinde durduklarını kaydetti.

Gölhisar ilçesi Böğrü Delik Yaylası yakınlarında akşam saatlerinde bir ışık görülüp yoğun ses duyulduğu ihbarı üzerine ekipler koordinatları belirlenen alana ulaşmak için harekete geçti.

'METEOR DİYE DEĞERLENDİRİYORUZ'

Konuya ilişkin açıklama yapan Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, "Meteor, göktaşı gibi bir şey olduğunu değerlendiriyoruz. Arkadaşlar arama çalışmalarını yapıyor. Şu an itibarıyla bir bulguya ulaşamadık. Gölhisar, Böğrü Delik Yaylası tarafı diye geldi bilgi. O tarafı arıyoruz. 18.48 bize ihbar saati ama yaklaşık yarım saat gibi düşünelim. İncelemeler devam ediyor. Başka bir bulgumuz yok şu aşamada" dedi.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

