Burdur'da Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü için tören düzenlendi

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BURDUR'da, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 88'inci yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Burdur'daki ilk tören Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Törende Vali Tülay Baydar Bilgihan, Garnizon Komutanı Albay Veli Can Dizlek, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ile diğer kurum ve kuruluşlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla bayraklar yarıya indirildi, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Anma programı daha sonra Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Konferans ve Sergi Salonu'nda devam etti. Buradaki törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Mehmet Uzal Sosyal Bilimler Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin hazırladığı Atatürk Oratoryosunun sahnelenmesinden sonra program sona erdi.

VALİDEN GENÇLERE MESAJ

Öğrencileri tebrik eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, "Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Sevgili gençlerimizden umut doluyuz, onlara aydınlık bir gelecek diliyoruz. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarılması için durmadan, usanmadan, yorulmadan hep birlikte daha çok çalışacağız" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı