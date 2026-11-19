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BURDUR'da, alkollü sürücü, otomobiliyle park halindeki hafif ticari araca ve aracın sahibi Ramazan Kartal'a çarptı. Kaçarken yakalanan sürücüye 74 bin lira idari para cezası uygulandı. Hafif yaralanan Kartal, hastaneye kaldırıldı.

Merkez Şeker İşçi Evleri Mahallesi'nde, dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, M.Ü. kullandığı 15 AAN 100 plakalı otomobiliyle Ramazan Kartal'a ait park halindeki 39 DD 402 plakalı hafif ticari araca çarptı. M.Ü., kazayı duyup dışarı çıkan Ramazan Kartal'ın üzerine de aracını sürüp olay yerinden ayrıldı. Kartal, hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaçmaya çalışan M.Ü., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Yapılan kontrolde 2.92 promil alkollü olduğu belirlenen M.Ü.'ye çeşitli maddelerden toplam 74 bin lira idari para cezası uygulandı. M.Ü.'nün otomobili trafikten menedilip otoparka çekildi.

'ÜZERİME SÜRDÜKTEN SONRA KAÇTI'

Hafif ticari aracın sahibi Ramazan Kartal, "Evimde oturuyordum. Gürültüye çıktım, aracıma çarpıldığını gördüm. Çarpan sürücü alkollüydü. 'Bir yere gitme, trafik polisi çağırdım' dedim. Bu sırada arabasına binip üzerime sürdükten sonra kaçtı" dedi.

Ramazan Kartal, ambulansla kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı