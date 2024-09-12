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Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı Düzenlendi

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Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde düzenlenen toplantıda, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek konuşma yaptı. Birlikte siyaset yapmayacaklarını ve belediyecilik anlaşmalarının insanların yaşamını kolaylaştırmak olduğunu belirtti.

Burdur'da Akdeniz Belediyeler Birliği Bölge İstişare Toplantısı düzenlendi.

Burdur Belediyesi Sultandere Hizmet Kampüsü'nde düzenlenen toplantının açılışında bir konuşma yapan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, birliğin 1978'de Antalya, Burdur, Isparta olarak kurulduğunu anımsattı.

Birliğin genişlediğini, kimseyi ötekileştirmediklerini belirten Böcek, "Birliğin içinde Cumhuriyet Halk Partili olduğu gibi AK Parti'li ve Milliyetçi Hareket Partili ve diğer partilerden belediye başkanı, meclis üyesi arkadaşlarımız var. Biz bu birlikte siyaset yapmayacağımızı ve belediyecilik anlaşımız insanların yaşamını kolaylaştırmak." ifadelerini kullandı.

Böcek, belediyeciliğin kutsal bir görev olduğuna değinerek, şöyle konuştu:

"Halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak bildiğimiz için çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Yeni seçilen arkadaşlarım var, onlar da aynı azimle ve gururla çalışacaklar. Kimseyi ötekileştirmeden çalışacağız. Birlikteki belediye başkanlarımızın hakkını korumak ve kollamak için işbirliği içinde birlikte çalışma yapıyoruz. Türkiye Belediyeler Birliğiyle de çalışacağız."

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise Akdeniz Belediyeler Birliğinin encümende verdiği görevini en iyi şekilde yaparak birliğin temel ruhu olan dayanışma ve kardeşlik bilinciyle hareket ettiklerini aktardı.

Belediye başkanlığının alanı geniş olan icracı bir görev olduğunu vurgulayan Ercengiz, "Biz gücümüzü birleştirerek özellikle olanakları yetersiz olan belediyelerimizle daha iyi hizmetler yapabiliriz." dedi.

Toplantı eğitim sunumlarıyla devam etti.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

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