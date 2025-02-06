Burdur'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı

Burdur'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenler anıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce Cumhuriyet Meydanı'nda 6 Şubat depremlerine ilişkin fotoğraf ve acil müdahale sırasında kullanılacak ekipman sergisi açıldı.

Burdur Belediyesince depremde hayatını kaybedenlerin hayrına helva dağıtıldı, dua edildi.

Sergiyi ziyaret eden Vali Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere, 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andıklarını, 6 Şubat'ı asla unutmayacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde depremlerin ardından hızlı şekilde 11 ilde bütün kurumlar, bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla bölgenin imar edildiğini belirten Bilgihan, "Her gün yeni konutlar teslim ediliyor, bu bizim için gurur verici. Bu aynı zamanda Türk devletinin ve milletinin gücünü, büyüklüğünü gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Bilgihan, alınacak tedbirlerde afetlerin etkilerini azalmak için her bireyin ve kamu görevlisinin üzerine düşen önemli görevler olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Allah afetlerden korusun, tekrarını yaşatmasın ama afetlere karşı tedbiri elden bırakmamak gerekir. O yüzden biz de şehrimiz için ne yapabiliriz, vatandaşımızı depreme karşı nasıl duyarlı hale getirebiliriz, özellikle şehrimizdeki yapı stokunu gözden geçirme noktasında alınabilecek tedbirleri belirliyoruz. Kamu kurumlarımızı güçlendirme çalışmalarının da hız kesmeden devam etmesi gerekiyor."

Büyük bir dayanışma örneği gösterdik

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz de 2 yıl önce yaşanan afete karşı büyük bir dayanışma örneği gösterildiğini söyledi.

İtfaiye ekiplerinin depremi haber alır almaz bölgeye intikal ettiğini belirten Ercengiz, "Sanki afet burada olmuşçasına el ele tutuşarak afetin üstesinden gelebilmenin önemli bir örneğini gösterdik. Bugün de depremde kaybettiğimiz yurttaşlarımızın anısına helva dağıtıyoruz. Deprem bir doğa olayı, depremi afete dönüştüren maalesef dayanıksız yapılar. Bu konuda önemli dersler çıkarmamız ve depreme her an hazır olmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kentte İl Müftülüğünce tarihi Ulu Cami'de yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.