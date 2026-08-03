Haberler

Burdur'da 20. Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali, şarkıcı Ece Seçkin'in konseriyle sona erdi.

Burdur'un Çavdır ilçesine bağlı Söğüt beldesinde bu yıl 20'ncisi düzenlenen Söğüt Geleneksel Domates ve Kültür Festivali, şarkıcı Ece Seçkin'in konseriyle sona erdi.

"Yayla Domatesinin Başkenti" olarak anılan beldede üç gün süren festival, çeşitli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Festivalin son gününde sahne alan Ece Seçkin, sevilen şarkılarını seslendirdi. Konser alanını dolduran vatandaşlar, sanatçının şarkılarına eşlik etti.

Söğüt Belediye Başkanı Ayhan Yurdasiper, festivalin kapanışında yaptığı konuşmada, etkinliğin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını söyledi.

Festival süresince beldede yaklaşık 30 bin misafir ağırladıklarını belirten Yurdasiper, Söğüt domatesinin kalitesiyle Türkiye genelinde adından söz ettirmeye devam edeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından Yurdasiper, festivale desteklerinden dolayı Çavdır Kaymakamı Özgü Özen ile Ece Seçkin'e plaket takdim etti.

Festival kapsamında gerçekleştirilen "Ağalık" ihalesinde ise 2 milyon 15 bin lira teklif veren İsmail Canyürek, festivalin yeni ağası oldu.

Kaynak: AA
Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Gözaltındaki Erdal Beşikçioğlu'yla ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'da isyan! Tribünler maç sonu fena patladı

Galatasaray'da isyan! Son düdük çalınca olanlar oldu
Premier Lig ekibinden Barış Alper için çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi

Premier Lig ekibinden çılgın teklif! Galatasaray anında yanıt verdi
Dünyanın en genç satranç büyükustası Yağız Kaan Erdoğmuş 1. sırada

Milli gururumuzdan tarihi başarı! Dünyada 1. sıraya yükseldi.
Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde gök gürültülü sağanak ve fırtına

Meteoroloji saat verdi: İstanbul dahil birçok ilde etkili olacak
Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Kabusu yaşadılar

Fenerbahçe'nin rakibinde deprem! Bir anda kabusu yaşadılar
Akaryakıta zam üstüne zam: LPG fiyatları 2,45 TL artacak

Akaryakıta dev zam geliyor! Kontak kapattırır

Ülkeye dönen Faslı göçmenlere taşlı müdahale! Görüntüler infial yarattı

Dünya bu görüntüyü konuşuyor