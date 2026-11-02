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Burdur-Ankara çevreyolunda otomobil boş midibüsle çarpıştı, sürücü yaralandı

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Burdur-Ankara çevreyolunda saat 07.00 sıralarında otomobil, aynı yöne giden boş yolcu midibüsüyle çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, sağlık ekiplerince Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

BURDUR'da yolcu midibüsü ile çarpışan otomobilin sürücüsü C.C. yaralandı.

Kaza, Burdur- Ankara çevreyolunda saat 07.00 sıralarında meydana geldi. C.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 07 K 2807 plakalı otomobil, aynı yöne gitmekte olan 15 LD 900 plakalı boş yolcu midibüsü ile çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.C., sağlık ekibi tarafından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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