Haberler

Bulgaristan Savunma Bakanı Zapryanov, Yunan mevkidaşı Dendias ile görüştü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov ve Yunan mevkidaşı Nikos Dendias, Sofya'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik ve savunma işbirliği konularını ele aldılar. Zapryanov, Yunanistan'ın bölgedeki tedbirleri hakkında bilgi vererek, Bulgaristan için hava savunma korumasının önemine vurgu yaptı.

Bulgaristan Savunma Bakanı Atanas Zapryanov, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias ile Sofya'da bir araya geldi.

Görüşme sonrası basına açıklama yapan Zapryanov, görüşmede bölgesel güvenlik ve savunma sorunlarını ele aldıklarını ve savunma alanındaki ikili işbirliği planını gözden geçirdiklerini söyledi.

Bölgedeki saldırılardan ciddi endişe duyduğunu belirten Zapryanov, "Geçen haftadan bu yana, Yunanistan'a ait bir Patriot hava savunma sistemi Kuzey Yunanistan'da konuşlandırıldı ve Bulgaristan topraklarının büyük bir bölümü için füze savunma koruması sağlıyor. Ayrıca iki F-16 savaş uçağı, Bulgaristan hava sahasının korunmasına destek veriyor." ifadelerini kullandı.

Dendias ise AB çerçevesindeki ilişkilere büyük önem verdiklerini belirterek "Bulgaristan'ın İran'daki savaş nedeniyle karşı karşıya olduğu tehditlerle başa çıkmasına destek olma çağrısına yanıt vermek bizim görevimizdi." dedi.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Melek Mosso'ya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin

Ünlü sanatçıya tepki yağıyor: Hiç annenin kızı değilsin
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Galatasaray maçı öncesi felaketi yaşadılar
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro