Bulgaristan ve Romanya, Tuna Nehri'ndeki kirliliği izleyecek ortak sistem kuruyor

Bulgaristan ve Romanya, Tuna Nehri'ndeki su kirliliğini izlemek ve denetlemek amacıyla yapay zeka temelli bir ortak proje hayata geçiriyor. Proje için 4 milyon avro yatırım yapılacak.

Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığı, Bulgaristan ve Romanya'nın, Tuna Nehri'ndeki su kirliliğini gözlemleyip denetleyecek yapay zeka temelli ortak bir proje geliştirdiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin ortak sınırının önemli bir bölümünü oluşturan Tuna Nehri'nde gemi seyrüseferi güvenliğinin ve denetimlerin iyileştirilmesi için yaklaşık 4 milyon avro yatırım yapılacak.

Tuna Nehri'nde gemi seyrüseferinden kaynaklanan su kirliliğini izlemek üzere modern bir sınır ötesi sistem kurulacak.

"Yapay zeka ve veri entegrasyonu yoluyla Tuna Nehri'nde denetimlerin güçlendirilmesi" olarak tanımlanan ortak girişim, Bulgaristan Deniz İdaresi Yürütme Ajansı tarafından Romanya Deniz İdaresi ile ortaklaşa yürütülecek."

Projenin finansmanı, Bulgaristan Bölgesel Kalkınma ve Altyapı Bakanlığının yönettiği "Interreg VI-A Romanya - Bulgaristan Programı" tarafından sağlanacak.

Yeni sistemde, nehrin kirliliğine ilişkin verilerin toplanması ve analizi için yenilikçi yapay zeka araçları kullanılacak. Nehirde kaza durumlarında ise ortak izleme ve müdahale faaliyetleri için bir prosedür de uygulanacak.

Açıklamada, "Projenin hayata geçirilmesi, gemi denetimlerinin kalitesinde ve tutarlılığında önemli bir iyileşmeye, daha güvenli bir gemi seyrüseferine, çevre üzerindeki etkilerin azaltılmasına ve Tuna Nehri'ndeki taşımacılığın daha eşit şartlarda sağlanmasına katkıda bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Ihvan Radoykov
