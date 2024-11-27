Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı

Avrupa Birliği, Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak 2025'ten itibaren karadan da Şengen'e katılımına onay verdi.

AB Dönem Başkanı Macaristan'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, üye ülkelerin AB nezdindeki büyükelçilerinden oluşan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER) toplandı. Paylaşımda, toplantıda büyükelçilerin Bulgaristan ve Romanya'nın 1 Ocak'tan itibaren karadan da Şengen'e katılımına onay verdiği ve bu kararın söz konusu ülkeler ve Avrupa için "bir kazanım olduğu" belirtildi.

BULGARİSTAN VE ROMANYA, ŞENGEN'E ARTIK TAM ÜYE

Bulgaristan ve Romanya'nın karadan Şengen'e dahil olmasının Macaristan'ın dönem başkanlığının "en önemli önceliği" olduğu aktarılan paylaşımda, "Bugün aldığımız kararla bunu gerçeğe dönüştürmek için son hazırlık adımını attık. Bu kararla AB genelinde birliği, serbest dolaşımı ve dayanıklılığı güçlendireceğiz." ifadesine yer verildi. Paylaşımda ayrıca, nihai kararın 12 Aralık'ta Brüksel'de düzenlenecek AB Adalet ve İçişleri Konseyinde verilmesinin öngörüldüğü aktarıldı.

AB Komisyonunun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, X paylaşımında, karardan dolayı Bulgaristan ve Romanya'yı kutlayarak, "Çok uzun zamandır bekliyordunuz. Şengen'e aitsiniz ve Şengen özgürlüklerinden tam olarak yararlanmalısınız." ifadesini kullandı. Johansson, COREPER'den çıkan kararın iki ülkenin 1 Ocak'tan itibaren Şengen'e tam katılımının önünü açtığını kaydetti.

SÜREÇ

AB'ye 2007'de katılan Bulgaristan ve Romanya, 31 Mart'ta, Birliğin vizesiz seyahat bölgesi Şengen'de havadan ve denizden serbest dolaşım hakkı kazanmıştı. Avusturya, uzun süredir, düzensiz göçün artabileceği kaygısıyla iki ülkenin Şengen'e dahil olmasına karşı çıkıyordu. Avusturya'nın şerhini çekmesinin ardından iki ülkenin karadan da serbest dolaşım hakkı kazanmasının önündeki engel kalkmış oldu.