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Bulgaristan Sınır Kapılarında Yoğun Araç Trafiği

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Bulgaristan Sınır Polisi, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan sınırındaki bazı kapılarda araç trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi.

Bulgaristan Sınır Polisi, Türkiye, Sırbistan ve Yunanistan sınırındaki bazı kapılarda araç trafiğinin yoğun olduğunu bildirdi.

Sınır Polisi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye sınırındaki Kapitan Andreevo, Sırbistan sınırındaki Kalotina ve Yunanistan sınırındaki Makaza sınır kapılarında araç trafiğinin yoğun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Makaza'da yoğunluğun Yunanistan'a giriş yönünde, Kapitan Andreevo ve Kalotina'da ise giriş ve çıkış yönlerinde yaşandığı kaydedildi.???????

Romanya ve Kuzey Makedonya ile olan diğer sınır kapılarında ise trafiğin normal seyrettiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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