Bulgaristan'da İHA infilakı: Gaz hattı yakınında patlama

ANKARA/ Bulgaristan hava sahasına giren insansız hava aracının (İHA), Romanya sınırındaki Trans-Balkan doğal gaz boru hattının yakınlarında infilak ettiği bildirildi.

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın Romanya sınırı yakınlarında, Trans-Balkan doğal gaz boru hattına oldukça kısa mesafede bir İHA'nın infilak ettiğini belirtti.

İHA'nın türünün henüz tespit edilemediğini aktaran Radev, hava aracının taşıdığı patlayıcı miktarının, uzaktan duyulabilecek güçlü bir patlama ve yoğun siyah duman oluşturması nedeniyle önemli miktarda olduğu tahmininde bulunduklarını ifade etti.

Radev, olayın ardından bölgenin güvenlik çemberine alındığını belirterek, patlamada can kaybı veya altyapı hasarı meydana gelmediği bilgisini paylaştı.

Romanya'dan da açıklama geldi

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, gözetleme sisteminin Romanya hava sahasını geçerek Bulgaristan'a doğru ilerleyen herhangi bir hava aracı tespit etmediği belirtildi.

Bulgaristan'da Romanya sınırına yakın bir bölgede patlayan İHA'ya ilişkin gelişmelerin takip edildiği aktarılan açıklamada, olaya yönelik detayların kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA