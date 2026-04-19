Bulgaristan'daki genel seçim için Türkiye'de kurulan sandıklarda uzun kuyruklar oluştu

Bulgaristan'da yapılan genel seçimler nedeniyle yurt dışındaki sandık sayılarının azaltılması, Türkiye'deki bazı bölgelerde uzun kuyrukların oluşmasına yol açtı. Özellikle İstanbul, Bursa ve İzmir'de yoğunluk yaşanıyor.

Bulgaristan'da bugün yapılan genel seçim kapsamında yurt dışındaki sandık sayılarının azaltılması Türkiye'de uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.

Bulgaristan'da seçim kanununda yapılan değişiklikle Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde kurulacak sandık sayısının ciddi şekilde sınırlandırılması, Türkiye'deki sandıklarda yoğunluk yaşanmasına neden oldu.

Balkanlarda Adalet, Haklar, Kültür ve Dayanışma Derneği (BAHAD) Başkanı Safiye Yurdakul, AA muhabirine, Türkiye genelindeki bazı yerlerde oy kullanma işlemlerinde uzun kuyruklar oluştuğunu söyledi.

İstanbul'da Esenyurt ve Avcılar, Bursa'da Görükle ve Nilüfer ile İzmir'de Menderes ilçelerinde yoğunluk yaşandığını aktaran Yurdakul, oy verme işleminin saat 20.00'de sona ereceğini ancak sandık başında bekleyen seçmenlerin bulunması halinde bu sürenin 21.00'e kadar uzatılacağını anlattı.

Bulgaristan'da seçmenler, son 5 yıldır devam eden siyasi istikrarsızlığa son vermek umuduyla genel seçim için sandık başına gidiyor.

Yaklaşık 6,5 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede seçime 14 siyasi parti ve 10 ittifak katılıyor.

Merkez Seçim Kurulu (MSK), yurt içinde 12 bin civarında, yurt dışında ise 55 ülkede toplam 493 sandık kurulduğunu açıkladı.

MSK, Bulgaristan genelinde saat 16.00 itibarıyla seçime katılım oranının ise yüzde 34,63 olduğunu kaydetti.

