Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de bulunan İHA'yı incelemeye aldı

Bulgaristan Deniz Kuvvetleri, Karadeniz'de bulunan bir insansız hava aracıyla (İHA) ilgili inceleme çalışması yürüttü.

Bulgaristan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz açıklarında bulunan İHA'nın incelenmek üzere Varna Deniz Kuvvetleri Üssü'ne götürüldüğü??????? ifade edildi.

Açıklamada, İHA'nın Varna kenti yakınlarında Kaliakra Burnu açıklarında bulunduğu ve yapılan incelemede üzerinde patlayıcı bulunmadığının belirlendiği kaydedildi.

Kaynak: AA