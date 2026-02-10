Haberler

Bulgaristan'ın çifte vatandaşlara sandık sınırı getirmesine tepki

Bulgaristan'ın çifte vatandaşlara sandık sınırı getirmesine tepki
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan'ın Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için sandık sayısını 20 ile sınırlamasına sert tepki gösterdi. Dernek, bu kararın insan haklarına aykırı olduğunu ve siyasi katılımı kısıtladığını belirtti.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bulgaristan'ın Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar için sandık sınırı getirmesine tepki gösterdi.

Dernek Başkanı Cevat Güneş, kentte bir tesiste düzenlenen toplantıda, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde Bulgaristan'ın diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek seçim sandığı sayısının 20 ile sınırlandırıldığını söyledi.

Bulgaristan Parlamentosunun, Vazrajdane Partisinin teklifini 5 Şubat'ta yapılan oylamayla kabul ettiğini belirten Güneş, Türkiye'de yaşayan yüz binlerce çifte vatandaş bulunduğunu ifade etti.

Güneş, "Biz Bulgaristan'daki anayasal haklardan istifade etmek durumundayız. Ancak bu gelişmeler, 1989 öncesinde uygulanan zorunlu göç ve asimilasyon politikalarını hatırlatmaktadır. Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar bu durumdan rahatsızlık duymaktadır." dedi.

Alınan kararın insan haklarına aykırı olduğunu vurgulayan Güneş, Türkiye'de daha önce 160'ın üzerinde sandık bulunduğunu, bu sayının 20'ye düşürülmesinin mağduriyet oluşturacağını dile getirdi.

Güneş, bu durumun fiilen çifte vatandaşların oy kullanmasının engellenmesi anlamına geldiğini savundu.

Derneğin dış ilişkilerden sorumlu üyesi, Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bülent Yıldırım da çifte vatandaşların siyasi katılım koşullarının değerlendirilmesinde özel bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

Yıldırım, kısıtlama getiren kararın Avrupa Birliği'nin demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü ilkeleriyle bağdaşmadığını ifade ederek, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadında seçme hakkının yalnızca teorik olarak tanınmasının yeterli olmadığını, fiili erişilebilirliğin esas olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Güncel
Ermenistan'dan kritik hamle: ABD'den 11 milyon dolara İHA aldılar

Aliyev'i küplere bindirecek alışveriş
Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı

Devlet hastanesinde rüşvet skandalı! 2 doktor gözaltına alındı
Taner Çağlı tahliye edildi! Mehmet Akif Ersoy'la ilgili olay itiraf: Sevgilimle de...

Taner Çağlı tahliye edildi! Akif'le ilgili olay itiraf: Sevgilimle...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu

O manşeti boşuna atmamışlar! Ünlü derginin sahibi fena ifşa oldu
Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu

Olay görüntü! Trump'ı sus pus eden soru, bakanı gülme krizine soktu
Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Savcı Yavuz Engin'in görev yeri değiştirildi, askere gidiyor

Yılmaz Güney tepkisi çok konuşulmuştu! Görev yeri değişti
Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı

Savaş devam ederken kaydedilen görüntü ülkeyi ayağa kaldırdı
İrfan Can Kahveci'ye büyük şok! Fener'den gittiğinden beri yüzü gülmedi

Yüzü gülmüyor! Fener'den gittiğine bin pişman oldu
Melis İşiten'den ağızları açık bırakan itiraf

Ağızları açık bırakan itiraf: Aynı anda 10 kişiyle...