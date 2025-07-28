Bulgaristan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bulgaristan'daki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bulgaristan'ın Lesovo kentinde çıkan orman yangını Türkiye sınırına kadar ulaştı ancak yapılan müdahalelerle bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı. Edirne Belediyesi, yangınla ilgili destek için itfaiye ekiplerini bölgeye sevk etti.

BULGARİSTAN'ın Lesovo kenti yakınlarında çıkan ve Türkiye sınırına ulaşan orman yangını bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Bulgaristan'da Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı yakınlarında 26 Temmuz günü öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Bulgaristan ekipleri alevlere müdahale ederken, rüzgarın da etkisiyle yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Edirne kent merkezine ulaşan duman nedeniyle görüş mesafesi düştü. Vatandaşlar dumandan tedirgin olunca Edirne Belediyesi yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde herhangi bir yangın bulunmamakta olup, Bulgaristan tarafında devam eden yangına müdahale eden ekiplere destek olmak üzere, Edirne Belediyesi tarafından bir itfaiye arazözü bölgeye sevk edilmiştir" denildi. Bulgaristan tarafında müdahalenin sürdüğü yangında alevler dün sabah saatlerinde Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Uzunbayır köyü karşısında sınırın sıfır noktasındaki tel örgülere kadar ulaştı.

KONTROL ALTINA ALINDI

Sınırın sıfır noktasında önlem alan Orman İşletme Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Edirne ve Lalapaşa Belediyesi itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Alevlerin Türkiye sınırına sıçraması engellenirken, yangın bugün öğle saatlerinde kontrol altına alındı.

Edirne Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bulgaristan'da çıkan orman yangınına destek için İtfaiye ekiplerimizin hızla harekete geçmesinin ardından zamanında yapılan müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için hepimize görev düşüyor. Unutmayalım, doğaya atılan küçücük bir kıvılcım, geri dönüşü olmayan zararlara yol açabilir. Bu vesileyle bir kez daha uyarıyoruz; ormanlık alanlarda ateş yakmayın, cam ve plastik şişeleri doğaya bırakmayın, sigara izmaritlerini rastgele atmayın, herhangi bir duman ya da alev gördüğünüzde 112'yi arayın" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Orman yangınlarında sabotaj ve kasıtlar da var

İşte günlerdir süren yangın kabusundaki iki korkunç gerçek
Ekrem İmamoğlu'nun yüksek lisans diploması da iptal edildi

Diploması iptal edilen Ekrem İmamoğlu'na bir şok daha
Bir orman yangını da İzmir'de! Bornova'da başlayıp Buca'ya sıçradı

Bakanın uyarısının hemen ardından bir ilimizde daha yangın başladı
Konyaaltı Sahili'nde vücudunda kesikler bulunan erkek cesedi bulundu

Ünlü plajda bulundu! Kimi izledi, kimi yüzmeye devam etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 numarayı Orkun'a kaptıran Keny Arroyo her şeyi sildi

10 numarayı Orkun'a kaptırınca çıldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.