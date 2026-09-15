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Bulgaristan'da Türk sanatçı İsmail Acar'ın "İstanbul'dan Balkanlar'a: Bir Hafızanın İzleri" sergisi açıldı

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Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türk sanatçı İsmail Acar'ın "İstanbul'dan Balkanlar'a: Bir Hafızanın İzleri" isimli sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Türk sanatçı İsmail Acar'ın " İstanbul'dan Balkanlar'a: Bir Hafızanın İzleri" isimli sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Acar'ın İstanbul ile Balkanlar arasında yüzyıllar boyunca oluşan kültürel karşılaşmaların izlerini günümüzün resim diliyle yeniden yorumladığı eserlerin yer aldığı sergi, sanatseverlerle buluştu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, serginin açılışında yaptığı konuşmada, serginin Türkiye ile Bulgaristan arasındaki dostluk ve iyi komşuluk ilişkilerini yansıttığını belirtti.

Serginin Anadolu ile Balkanlar, İstanbul ile Sofya arasında kültürel bir köprü oluşturduğunu ifade eden Uyanık, Acar'ın eserlerinde Mevlevi figürleri, kaftanlar, laleler, miğferler ve İstanbul mimarisi gibi kentin farklı simgelerinin bir arada kullanıldığını söyledi.

Uyanık, Acar'ın 30 yılı aşkın sanat hayatında Anadolu medeniyetleri ve tasavvuf temaları üzerinde çalıştığını, 60'tan fazla ülkede 200'den fazla kişisel ve karma sergiye katıldığını anlattı.

Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı İvanka Tasheva da serginin geçmişe yalnızca tarih üzerinden değil, sanat aracılığıyla da bakma fırsatı sunduğunu söyledi.

Sanat ve kültürel diplomasinin ülkeler arasında güven oluşturmanın güçlü araçlarından olduğunu ifade eden Tasheva, serginin Türkiye-Bulgaristan, İstanbul-Balkanlar ve sanatçının kişisel hafızası ile bölgenin ortak hafızası arasında diyalog oluşturduğunu belirtti.

Sergi 19 Eylül'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: AA
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