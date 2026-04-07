Bulgaristan'da seçim ihlallerine ilişkin ihbar ve işlem sayılarında artış yaşandı

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için hazırlıklar sürerken, seçim ihlallerine ilişkin 1094 ihbar alındığı bildirildi. İçişleri Bakanlığı, soruşturmaların ve gözaltıların sayısının önemli ölçüde arttığını açıkladı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Georgi Kandev, basına yaptığı açıklamada, seçim ihlallerine ilişkin 1094 ihbar alındığını bildirdi.

Kandev, 2024 seçimleri öncesi kampanya döneminde bu sayının 179 olduğunu aktardı.

Açılan soruşturmaların sayısının da önemli ölçüde arttığını ifade eden Kandev, 2024 seçimleri öncesi kampanya döneminde soruşturmaların 58 iken bu yıl 330'a ulaştığını kaydetti.

Kandev, gözaltına alınanların sayısının 35'ten 188'e yükseldiğini belirterek, toplam 173 özel operasyon düzenlendiğini aktardı.

Olaya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Emil Dechev ise insanların artık İçişleri Bakanlığının yeni yönetimine daha çok güvendiğini ve bu yüzden seçimdeki sorunları bildirmeye daha istekli olduklarını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) üyesi Bulgaristan, son 5 yıldaki 8'inci genel seçime hazırlanırken sık sık seçim kararı alınması 2021'den bu yana siyasi istikrarsızlığın devam ettiğini gösteriyor.

Toplam 4 bin 786 milletvekili adayının yer aldığı seçimlere, 14 parti ve 10 koalisyon olmak üzere toplam 24 siyasi oluşum katılıyor.

Seçim anketleri bu yılki seçimlerde katılımın yaklaşık yüzde 60 civarında olmasını öngörüyor.??????? Bu oran, Ekim 2024'teki yüzde 36'lık katılımın neredeyse iki katı olarak, Bulgar halkının sandığa gitme konusundaki isteğinin arttığını ortaya koyuyor.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
