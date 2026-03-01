Haberler

Edirne'de Bulgaristan'ın bahar geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu, baharın gelişini kutlamak amacıyla marteniçka bilekliği dağıttı. Yöresel kıyafetlerle etkinliğe katılan konsolosluk görevlileri, sağlık, mutluluk, huzur ve barış dileklerini ilettiler.

Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosluğu tarafından Bulgaristan'da baharın gelişini kutlama geleneği olan "marteniçka" bilekliği dağıtıldı.

Yöresel kıyafetler giyen Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedzhiyska ve konsolosluk görevlileriyle çocuklar, kırmızı beyaz yün ip ve boncukla yapılmış marteniçka bilekliği armağan etti.

Selimiye Meydanı'ndan başlayan bileklik dağıtımı Saraçlar Caddesi'nde sona erdi.

Kafedzhiyska gazetecilere yaptığı açıklamada, eski bir geleneği sürdürdüklerini söyledi.

Baharın ilk günü olan 1 Mart'ta aile üyelerine ve arkadaşlarına bileklik hediye edip dilek dilediklerini belirten Kafedzhiyska, "Sağlık mutluluk, bereket, huzur ve bu zamanlarda en önemlisi barış diliyoruz. Çünkü dünya zor bir dönemden geçiyor." dedi.

Svilengrad Belediye Başkanı Anastas Karchev de baharın gelişini kutlayarak mutluluk, sağlık, huzur ve barış diledi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sezai Irmak bol güneşli günler temennisinde bulundu.

Marteniçka hediye edilen vatandaşlar da konsolosluk çalışanlarına teşekkür etti.

Edirne Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Tayfun Zafer ile Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Didem Oğuz da etkinliğe katılarak bileklik dağıttı.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
