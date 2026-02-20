Haberler

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova iftar programı düzenledi

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yotova iftar programı düzenledi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'da bir iftar programı düzenledi. Programa, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi ve diğer din liderleri katıldı. Yotova, Bulgaristan'da barış, hoşgörü ve karşılıklı anlayış vurgusu yaptı.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, başkent Sofya'da iftar programı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Yotova'nın ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen iftar programına, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Mehmet Sait Uyanık, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, ülkedeki başlıca dinlerin ruhani liderleri, Sofya'da görev yapan büyükelçiler, milletvekilleri ve basın mensupları katıldı.

Yotova burada yaptığı konuşmada, Bulgaristan'da barış ve karşılıklı anlayış içinde yaşamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu belirterek, "Birlikte yaşamak, birbirimizi anlamak ve bu mirası nesilden nesle aktarmak zorundayız. Bulgaristan bu konuda örnek bir ülke olabilir." diye konuştu.

Atalarının en büyük vasiyetinin birlik içinde yaşamak olduğunu söyleyen Yotova, "Hangi mabette dua ettiğimiz önemli değil." dedi.

Yotova, Bulgaristan'da etnik köken ve din farklılıklarının ayrım nedeni olmaması gerektiğine dikkati çekerek ülkenin geleceğinin hoşgörü ve karşılıklı anlayışa bağlı olduğunu söyledi.

Başmüftü Haci de Yotova'ya nazik ev sahipliği için teşekkür ederek, Cumhurbaşkanlığı kurumunun tüm vatandaşları etnik ve dini ayrım gözetmeksizin bir araya getirdiğini belirtti.

"Kim olduğumuzu ve hangi değerler üzerine inşa edildiğimizi unutmamalıyız." diyen Haci, ramazan ayının manevi muhasebe ve yenilenme için önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi."

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
