Bulgaria'da Erken Genel Seçimlerde Çifte Vatandaşlar Oy Kullanıyor

Bulgaristan'da yaşayan 6,3 milyon kayıtlı seçmen, bugün gerçekleştirilen erken genel seçim ile 240 üyeli 51'inci meclisin yeni milletvekillerini belirliyor. Ülkede 3 yılda 7'nci kez erken seçime gidilirken, Türkiye'de yaşayan çifte vatandaşlar da oy kullanmaya başladı. Seçimler için Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, İstanbul, Bursa ve İzmir gibi çifte vatandaşların yoğunluk yaşadığı illerde 168 sandık kuruldu. 168 sandıktan 31'i Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'dan oluşan Trakya bölgesi ile Çanakkale'de yer aldı. Bölgedeki vatandaşlar, sabah 07.00 itibariyle kurulan sandıklarda oy kullanmaya başladı.

EDİRNE'DE İKİ SANDIK KURULDU

Edirne'de yaşayan çifte vatandaşlar, 75'inci Yıl İlkokulu ve Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'nda kurulan iki sandıkta oylarını kullanmaya başladı. Bulgaristan Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska da oy kullanmak için 75'inci Yıl İlkokulu'nu tercih etti. Oy kullandıktan sonra konuşan Kafedjiyska, "Bulgaristan'da, son 3 seneden bu yana 7'nci seçime giriyoruz. Bulgaristan Edirne Başkonsolosluğu'na bağlı alanlarda 31 sandığımız açıldı. Bunlardan 17 sandıkta da elektronik sistem dediğimiz sistemle oy kullanma yapılıyor. Bir elektronik makinemiz de Edirne'de vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu ve şu anda oylarını kullanıyorlar. Ben de kendim bu sebeple burayı tercih ettim, hem de oyumu kullandım" dedi.

'VATANDAŞLARIMIZ YILGINLIĞA KAPILMAYIP, OYLARINI KULLANSIN'

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş de Bulgaristan'da 3 senedir istikrarlı bir hükümet kurulamadığını belirterek, "Tabii bunun farklı sebepleri var ama nihayetinde vatandaşın ilgisi, beklentisi de azalıyor. Bizim Türkiye'deki soydaşlardan beklentimiz bu ilgi ve alakayı azaltmamaları. Bizim için demokratik hakkımız kıymetli. Hak ve hukukumuza sahip çıkmak kıymetli. İrademizi sandığa yansıtmak çok önemli bizim açımızdan. Dolayısıyla Türkiye'deki soydaşlar, Bulgaristan'daki soydaşlarımız yılgınlığa kapılmadan seçim sandığına gidip özgür iradesiyle oradaki görüşünü sandığa yansıtsın. Yansıtsın ki bunun bir sonucu olarak da Bulgaristan Parlamentosu'nun temsiliyeti olsun. Bir hak hukuk istediğinde onu isteyecek kişi olsun. Bizim için bu çok kıymetli. Bu yüzden de vatandaşlarımızı bu konuda seslenmek istiyorum" diye konuştu.

'İSTEYEN ELEKTRONİK OY KULLANABİLİYOR'

Edirne'de ve Türkiye'nin belli illerinde ise çifte vatandaşların elektronik olarak oylarını kullanabildiğini anlatan Güneş, "Edirne ilinde ve Türkiye'nin işte belli başlı illerinde Bulgaristan parlamento seçimlerinde, elektronik oylamayla biz oy kullanabiliyoruz. Makine üzerinden oylama yapabiliyor vatandaş. Makine oylamasında şöyle bir rahatlık var. Dijital bir kart, yani bankamatik kartı gibi bir kart takıyoruz cihaza. Cihazın önümüzdeki sayfasında numaralar beliriyor. Dilediğiniz numarayı seçip alttaki onaylama tuşuna bastığınızda direkt seçmiş oluyorsunuz ve size bir kağıt çıktısı, bir pusula veriyor. O pusulaya da sandığa atmak suretiyle oyunuzu kullanmış oluyorsunuz. Çok daha basit bir işlem ama klasik oy kullanıcıları da yine pusulayı tercih edebilir" ifadelerini kullandı.

ÇORLU'DA ÇİFTE VATANDAŞLAR SANDIK BAŞINDA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise Çorlu Bilim ve Sanat Merkezi'nde kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Elektronik oy kullanma sisteminin de kullanıldığı okulda yoğunluk oluştu. Listelerde isimleri olmayanlar ise okullardaki görevli yazıcılar tarafından beyanname doldurup oylarını kullandı.