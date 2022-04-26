Bülent Turan'dan 'Gezi Davası' Yorumu: "Hukukun Üstünlüğüne İnanan İnsanlarız"

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Gezi Davası'nda verilen cezalar ve gelen tepkilere ilişkin, "Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur ama ağzımızdan haşa salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik" dedi.

Bülent Turan, bugün TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Gezi Davası'nda verilen cezalar ve gelen tepkileri değerlendiren Turan, şöyle konuştu:

"KARAR HOŞUMUZA GİTMESE DE SAYGIDA KUSUR ETMEYEN İNSANLARIZ"

"Dün bir mahkeme sonuçlandı. Yargı safhası devam eden süreç. Hukukun üstünlüğüne inanan insanlarız. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanlarız. Karar hoşumuza gitmese de saygıda kusur etmeyen insanlarız. Karara katılmadığımız, eleştirilerimiz olmuştur ama ağzımızdan haşa salyalar çıkarırcasına bağırıp hakimleri, savcıları, cumhurbaşkanını tehdit eden dili şimdiye kadar tercih etmedik."

"28 YIL CHP'DE GÖREV YAPAN YEKTA GÜNGÖR ÖZDEN AYM BAŞKANI OLDU. SİZ NE DİYORSUNUZ YA"

Gezi Davası'ndaki üye hakimlerden birinin daha önce AKP'den milletvekili aday adayı olmasına yönelik eleştirilerin sorulması üzerine Bülent Turan, "Siyaset, herkese açık olan bir hizmet etme aracı. Biz hakimlerimizin kararlarına bakarız ama hakimlerimizin kararlarına ne bakmayız? Hakimlik şartlarını elde etmiş ve hakim olmuşsa bu kişinin kararı yargı içinde değerlendirilir. Şu an hakimlerimiz içinde birçok sayıda CHP'de görev yapmış, adaylık yapmış arkadaşımız var. Partili olmak ayıp değil ki, suç değil ki… 28 yıl CHP'de görev yapan Yekta Güngör Özden Anayasa Mahkemesi Başkanı oldu. Siz ne diyorsunuz ya" yanıtı verdi.