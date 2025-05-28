Bülent Ecevit'in 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi

Bülent Ecevit'in 100. Yılı İçin Fotoğraf Sergisi Düzenlendi
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Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ve Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla 'Her Yönüyle Ecevit' adlı fotoğraf sergisi açıldı. Sergide Ecevit'in hayatına dair fotoğraflar sergilendi.

Ankara'da, Ecevitçi Arayış Platformu ile Sosyal Demokrasi Derneği tarafından merhum Başbakan Bülent Ecevit'in doğumunun 100. yılı dolayısıyla fotoğraf sergisi düzenlendi.

Kızılay Metro Sanat Galerisi'nde "Her Yönüyle Ecevit" başlığıyla hazırlanan sergide, Ecevit'in çocukluk döneminden siyasi hayatına ve vefatına uzanan süreçte çekilen fotoğrafları yer aldı.

Açılışa, Ecevitçi Arayış Platformu, Sosyal Demokrasi Derneği, Demokratik Sol Parti (DSP) üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılışta konuşan eski DSP Genel Başkanı Zeki Sezer, "Bu ülkeden, bu dünyadan bir Ecevit geçti. Siyasetin temiz kalarak da yapılabileceğini gösterdi. Belki projelerini hayata geçirecek kadar iktidarda kalamadı ama özellikle şimdi Z kuşağımıza çok güveniyorum. Onun fikirlerini ve projelerini üniversitelerde okuyarak ve okutarak hayata geçirecek yeni kuşaklar olacak." ifadelerini kullandı.

Açılışta, Sosyal Demokrasi Derneği Genel Başkanı Sami Doğan, Ecevitçi Arayış Platformu adına Erol Demiroğlu, 21. Dönem Samsun Milletvekili Tarık Cengiz ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez de konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından katılımcılar sergiyi gezdi.

Kaynak: AA / Aykut Karadağ - Güncel
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