Bükreş Yunus Emre Enstitüsünde ebru kursu sertifika töreni

Bükreş Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) gerçekleştirdiği ebru sanatı kursunun sonunda katılımcılara sertifikaları verildi.

Bükreş YEE'den yapılan açıklamaya göre, kültür sanat faaliyetleri kapsamında Rumenlerin ilgisiyle başlayan ebru sanatı kursunun ilk dönemi sona erdi.

Katılımcılara sertifikaları düzenlenen törenle Bükreş YEE Müdürü Mustafa Yıldız ve ebru sanatı eğitmeni Rodica Parvan tarafından takdim edildi.

Bükreş YEE Müdürü Yıldız, törende yaptığı konuşmada, verdikleri kurslar ve düzenledikleri faaliyetlerle Türkiye ve Romanya arasında kültür köprüleri kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Yıldız, geleneksel Türk el sanatları kurslarını çeşitlendirip ve tanıtım faaliyetlerini artırıp, kültürü Romanya'da tanıtmaya devam edeceklerini aktardı.

Daha önce verilen kurslara öğrenci olarak katılan, şimdi de ebru eğitmeni olup öğrenci yetiştirmeye başlayan Rodica Parvan, "Gerçekten bu sanatı yapmak çok keyifli, Bükreş YEE'de bu sanatla tanıştım ve şimdi kendi öğrencilerim var. Şimdi onları eğitmek, yetiştirmek ve sertifikalarını vermek gerçekten gurur verici." dedi.

Dünyada 54 ülkede 64 merkezle faaliyet gösteren YEE; Türkiye'nin dilini, kültürünü, sanatını tanıtmaya devam ediyor.