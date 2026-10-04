Buca'da anaokulu öğrencileri aileleriyle ebru sanatıyla Türk bayrağı işledi

İZMİR'in Buca ilçesindeki Avukat İlhan Ege Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte ebru sanatıyla tanıştı. Kırmızı ve beyaz boyalarla ay-yıldız desenleri oluşturan minikler, geleneksel sanatı öğrenirken Türk bayrağını işlemeyi denedi.

Buca Avukat İlhan Ege Anaokulu öğrencileri, geleneksel Türk sanatlarından ebru sanatıyla Türk bayrağı işledi. Etkinlikte çocuklar, aileleriyle birlikte su üzerine kırmızı ve beyaz boyalarla ay-yıldız desenleri oluştururken hem ebru sanatını öğrendi hem de milli ve manevi değerlerle buluştu. Etkinliğe katılan aileler de çocukları ile ilk kez ebru sanatını deneyimledi.

'OKUL-AİLE İŞ BİRLİĞİ ÇERÇEVESİNİ KURUYORUZ'

Buca Avukat İlhan Ege Anaokulu Müdürü Numan Kara, "Milli Eğitim Bakanlığımızın 'Köklerden Geleceğe Vizyonu ve Türkiye Maarif Modeli'nin bütüncül eğitim yaklaşımı kapsamında yapmış olduğumuz bu etkinlikte amaçladığımız hedef, kadim geleneksel sanatlarımızdan ebru çalışmalarıyla milli ve manevi değerlerimizi bütünleştirecek al bayrağımızı nakşetmeye çalışmak. Çocuklarımız el-göz koordinasyonu ve küçük kas becerilerini geliştirirlerken, aktif olarak ebeveynlerimizin de katılımını sağlamaya çalışarak okul-aile iş birliği çerçevesini kuruyoruz. Böylece çocuklarımızın yanı sıra ailelerimiz de ebru sanatı ile tanışmış oldu. Zaten amacımız da bu kadim sanatları çocuklarımıza benimsetmek. Çocuklarımızın Türk bayrağımızı işlemeleri bizler için de gurur verici oldu" dedi.

'SUYA RESİM YAPARKEN ÇOK HEYECANLANDIM'

Buca Avukat İlhan Ege Anaokulu'na öğrencisi Efehan Tunç (5), "Bugün ebru sanatını yapmayı öğrendim. Bu dersi yaptığım için mutlu oldum. Daha önce hiç ebru sanatı yapmamıştım. Çok hoşuma gitti. Ay ve yıldız yaptım, yanına da kalp çizdim. Böylece bir Türk bayrağı yaptım. Suya resim yaparken çok heyecanlandım. Annem de yanımda olduğu ve bana yardım ettiği için çok mutlu oldum. Kuruyunca odama asacağım" diye konuştu. Efehan Tunç'un annesi Sevinç Tunç (36) da oğluyla birlikte ebru sanatı ile tanışmaktan çok mutlu olduğunu belirtip, "Eski ve kültürel bir sanatı deneyimlemek bizim için çok güzel oldu. Özellikle Türk bayrağımızı yapmamız, onu işlememiz çok farklı bir deneyimdi. Hem kültürümüzden bir sanat öğrendik hem de çok eğlendik" dedi.

'ANNE-KIZ ANI BİRİKTİRDİK'

Öğrencilerden Elvin Tok (5) da "Ay yıldız yaparken çok heyecanlandım. Evde de yapmak istiyorum ama şimdilik malzemelerim yok. Aldıktan sonra evde de yapmak, ebru sanatını öğrenmek istiyorum. Ay, yıldız ve kalp çizdim. Kuruyunca evime götürüp asacağım" dedi. Elvin'in annesi Gülsüm Tok (37) ise "Bugün ay yıldız bayrağımızı ebru sanatıyla yaptık. 29 Ekim'de yaklaşıyor. Burada kumaşın üzerine yaptığımız ebru sanatını fular olarak kullanmayı düşünüyorum. Güzel bir etkinlikti ve eğlenceliydi. Anne-kız anı biriktirdik. Geleneksel ebru sanatını bu yaşta deneyimlemesi ve tanışması çok güzel" diye konuştu.

'AMACIMIZ, ÇOCUKLARIN KALBİNE KÜÇÜK BİR TOHUM EKMEK'

Ebru sanatçısı Nebahat Türkyılmaz da amaçlarının Türk sanatını tanıtmak ve çocukların kalbine küçük bir tohum ekmek olduğunu belirtip, "Okulumuzdan davet aldığımızda milli duygularımız ve bayrağımızla ilgili bir kompozisyon yapmak istedik. Bu nedenle kırmızı ve beyaz çalışmayı düşündük. Bu konuda da İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de destekleri ile çok iyi bir iş çıkardık. Çocukların, damlalar suyun üzerine tekneye düştüğü zamanki hayreti, tekneden kağıdı çektiğimizdeki şaşkınlığı ve merak duyguları beni benden alıp götürüyor. Tabii konu Türk bayrağımız olunca da başka bir enerji ortaya çıkıyor. Benim için de çocuklarla bu çalışmayı yapmak çok keyifliydi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı