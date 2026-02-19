Haberler

İzmir'de zehirlendiği iddia edilen hayvanlarla ilgili inceleme başlatıldı

Güncelleme:
İzmir'in Buca ilçesinde, ölü bulunan 8 hayvanın ölüm nedenlerinin araştırılması için inceleme başlatıldı. Hayvanlardan alınan numuneler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü'ne gönderildi.

İzmir'in Buca ilçesinde aralarında kedi, köpek, karga ve tavuğun olduğu 8 hayvanın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

Buca Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 3 kedi, 1 köpek, 2 karga ve 2 tavuğu ölü bulan vatandaşların ihbarı üzerine belediye ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Hayvanlardan alınan numuneler, ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Bornova Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü'ne gönderildi.

Enstitüde yapılacak incelemenin ardından hayvanların ölüm nedenlerinin belirleneceği, sonuçlara göre emniyet birimleriyle koordineli biçimde sorumluların tespiti için adımlar atılacağı belirtildi.

